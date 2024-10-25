Нерассказанная история: подводные фотографии и 3D-сканы показали печально известный "Эндюранс" (фото)

Антарктическая экспедиция Эрнеста Шеклтона завершилась катастрофой: корабль "Эндюранс" затонул, а экипаж едва не погиб. Теперь, когда ученые обнародовали подводные фото затонувшего корабля, его история раскрылась по-новому.

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Недавнее обнародование детальных 3D-сканов и подводных фотографий позволило изучить остатки "Эндюранс" — корабля, который затонул во время антарктической экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона в 1914 году. Теперь новые снимки, сделанные Фондом морского наследия Фолклендов, дают беспрецедентное представление о 44-метровом корабле, пишет Live Science.

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Хотя некоторые секции, такие как мачта и перила, разрушены, другие участки, например, части верхней палубы, выглядят на удивление хорошо сохранившимися. Изображения крупным планом показывают разбросанные тарелки, столовую посуду и даже одинокий ботинок среди развалившегося такелажа. В одной секции все еще виден звездный узор на полу, свидетельствующий о прежнем виде корабля.

Артефакты Фото: Falklands Maritime Heritage Trust

Эти изображения и 3D-сканы вошли в будущий документальный фильм, премьера которого состоится 1 ноября. Фильм рассказывает о миссии 2022 года по поиску "Эндюранс" — затонувшего корабля, который некоторые называют "величайшей историей выживания в истории человечества".

Изначально миссия Шеклтона имела целью осуществить первое в истории пересечение Антарктиды пешком, но она столкнулась с катастрофическим поворотом.

Экипаж, состоящий из Шеклтона и 27 человек, отправился из Южной Джорджии в августе 1914 года. Однако, когда они приблизились к антарктическому побережью, "Эндюранс" попал в ледяную ловушку.

После десяти долгих месяцев борьбы со льдами судно не выдержало безжалостного давления и затонуло, оставив экипаж с минимальными запасами и несколькими спасательными шлюпками. В апреле 1916 года им удалось достичь необитаемого острова Элефант, что в 240 километрах от Антарктического полуострова.

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Осознавая неотложность своего положения, Шеклтон и пятеро членов экипажа отправились в трудное путешествие на небольшой лодке, преодолев около 1300 километров, чтобы добраться до китобойной станции на острове Южная Джорджия.

После дополнительных четырех месяцев планирования и организации Шеклтон смог вернуться и спасти остальную часть своей команды. Примечательно, что, несмотря на трудности, все участники экспедиции выжили.

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