Нерозказана історія: підводні фотографії і 3D-скани показали сумнозвісний "Ендюранс" (фото)

Антарктична експедиція Ернеста Шеклтона завершилася катастрофою: корабель "Ендюранс" затонув, а екіпаж ледь не загинув. Тепер, коли вчені оприлюднили підводні фото затонулого корабля, його історія розкрилася по-новому.

Related video

Нещодавнє оприлюднення детальних 3D-сканів та підводних фотографій дозволило вивчити рештки "Ендюранс" — корабля, який затонув під час антарктичної експедиції сера Ернеста Шеклтона 1914 року. Тепер нові знімки, зроблені Фондом морської спадщини Фолклендів, дають безпрецедентне уявлення про 44-метровий корабель, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча деякі секції, такі як щогла і перила, зруйновані, інші ділянки, наприклад, частини верхньої палуби, виглядають напрочуд добре збереженими. Зображення крупним планом показують розкидані тарілки, столовий посуд і навіть самотній черевик серед розваленого такелажу. В одній секції все ще видно зоряний візерунок на підлозі, що свідчить про колишній вигляд корабля.

Артефакти Фото: Falklands Maritime Heritage Trust

Ці зображення та 3D-скани увійшли до майбутнього документального фільму, прем'єра якого відбудеться 1 листопада. Фільм розповідає про місію 2022 року з пошуку "Ендюранс" — затонулого корабля, який дехто називає "найбільшою історією виживання в історії людства".

Спочатку місія Шеклтона мала на меті здійснити перший в історії перетин Антарктиди пішки, але вона зіткнулася з катастрофічним поворотом.

Екіпаж, що складався з Шеклтона та 27 осіб, вирушив з Південної Джорджії в серпні 1914 року. Однак, коли вони наблизилися до антарктичного узбережжя, "Ендюранс" потрапив у крижану пастку.

Після десяти довгих місяців боротьби з кригою судно не витримало безжального тиску і затонуло, залишивши екіпаж з мінімальними запасами і кількома рятувальними шлюпками. У квітні 1916 року їм вдалося досягти безлюдного острова Елефант, що за 240 кілометрів від Антарктичного півострова.

Важливо

Одна з найнесподіваніших знахідок: учені знайшли набатейський храм біля узбережжя Неаполя

Усвідомлюючи нагальність свого становища, Шеклтон і п'ятеро членів екіпажу вирушили у важку подорож на невеликому човні, подолавши близько 1300 кілометрів, щоб дістатися китобійної станції на острові Південна Джорджія.

Після додаткових чотирьох місяців планування та організації Шеклтон зміг повернутися і врятувати решту своєї команди. Примітно, що, попри труднощі, всі учасники експедиції вижили.

Раніше Фокус писав про знайдений на Сицилії римський будинок з мозаїкою. Вчені виявили його не вдаючись до традиційних розкопок.

Також ми розповідали про вавилонські артефакти, які нещодавно виявили вчені. Всього дослідники знайшли близько 500 предметів.