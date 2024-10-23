Одна из самых неожиданных находок: ученые нашли набатейский храм у побережья Неаполя

У итальянского побережья археологи сделали неожиданное открытие: исследователи нашли остатки набатейского храма, которому более 2 тысяч лет. Эта находка, по словам ученых, является свидетельством широкой торговой сети набатейцев.

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Недавно археологи обнаружили древние алтари и мраморные плиты с надписями, погруженные под воду вдоль итальянского побережья вблизи Неаполя. Считается, что эти остатки являются частью 2000-летнего храма, построенного выходцами из Набатеи, древнего царства на Аравийском полуострове, пишет Live Science.

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Исследователи предполагают, что позже храм намеренно засыпали бетоном и фрагментами керамики, возможно, из-за того, что иностранные торговцы покинули эту территорию. Микеле Стефаниле, ведущий автор исследования и морской археолог Южной высшей школы (Scuola Superiore Meridionale) в Неаполе, выразил удивление открытием, назвав его одной из самых неожиданных находок в своей карьере.

Примеры алтарей и мраморных плит с надписями, найденных у побережья Фото: Figure by M. Stefanile

Место находки расположено у побережья Поццуоли, города в вулканическом регионе Кампи-Флегрей, примерно в 16 километрах от Неаполя. В древнеримские времена город назывался Путеоли и служил главным портом, полным кораблей, перевозивших торговые товары со всей Римской империи.

Вулканическая деятельность на протяжении веков изменила береговую линию, сохранив примерно 2 км зданий римской эпохи, связанных с этим некогда крупным портовым районом. Подводные артефакты, найденные еще в XVIII веке, указывали на наличие подводного храма, хотя его точное местонахождение до сих пор оставалось неизвестным.

Во время обследования морского дна исследователи обнаружили две подводные комнаты со стенами в римском стиле размером примерно 10 на 5 метров. В этих комнатах обнаружили два алтаря из белого мрамора, каждый из которых имел углубления, в которых, вероятно, содержались священные камни.

Кроме того, в обеих комнатах удалось найти мраморные плиты с латинской надписью Dusari sacrum ("посвященный Душари"), что указывает на посвящение Душари, центральному божеству в набатейской религии.

Стефаниле отметил, что сооружение — это сочетание римских архитектурных стилей и набатейских религиозных элементов. Набатейское царство, которое простиралось от северной Аравии до восточного Средиземноморья, процветало между IV и II веками до н. э., контролируя торговую сеть предметов роскоши, таких как благовония, золото и слоновая кость. К концу первого века нашей эры королевство накопило значительные богатства, что нашло свое отражение в величии его столицы, Петры.

Историков и археологов не удивляет присутствие набатейцев в Путеоле. Стивен Так, римский историк из Университета Майами, отмечает, что этот портовый город был вторым по величине в римской Италии и главным местом для торговцев. Лоран Тольбек, археолог из Свободного университета Брюсселя, добавил, что интеграция набатейцев в римское общество, особенно после аннексии Набатеи Римской империей в 106 г. н. э., еще больше способствовала их религиозным практикам на римских территориях.

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Намеренное замурование храма во II в. н. э. может свидетельствовать о значительном изменении статуса набатейской общины в Путеоле. После римской аннексии набатейцы потеряли контроль над ключевыми торговыми путями, что привело к упадку их влияния и, возможно, побудило к их уходу из гавани.

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