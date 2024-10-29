Знайшли навіть піраміди: археологи виявили понад 6 тисяч раніше невідомих споруд мая (фото)

У Мексиці археологи виявили цілі міста мая, про які досі нічого не було відомо. Під час дослідження вчені знайшли не тільки звичайні споруди та комплекси, а й піраміди.

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Археологи виявили загублене місто і понад 6600 раніше не зафіксованих споруд мая в недослідженому регіоні Кампече, Мексика. Це відкриття стало можливим завдяки використанню технології LiDAR (Light Detection and Ranging), пише Heritage Daily.

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У дослідженні брали участь експерти з Університету Тулейн, Мексиканського національного інституту антропології та історії та Х'юстонського університету, які проаналізували наявні дані LiDAR, зібрані під час не пов'язаних між собою екологічних досліджень.

Під час дослідження вчені знайшли не тільки звичайні споруди та комплекси, а й піраміди Фото: Antiquity

Технологія LiDAR використовує лазерні імпульси для створення детальних 3D-карт місцевості шляхом вимірювання часу, необхідного для повернення світла після контакту з об'єктами. Цей метод картографування дозволив дослідникам проникати крізь густе листя і спостерігати за прихованими структурами під ним, що призвело до важливих відкриттів.

Провідний автор Люк Олд-Томас пояснив, що деякі з регіонів, про які йдеться, були обстежені з різними екологічними цілями. Побачивши можливість, він вирішив переглянути дані LiDAR, виявивши 6674 раніше невідомі структури.

Серед них команда знайшла піраміди, схожі на ті, що в Чичен-Іці та Тікалі. Крім того, знахідки включали менші поселення і сільські зони, а найпомітнішим відкриттям став великий міський комплекс, розташований на хребті, що прилягає до місцевої фермерської зони і неподалік від головної автомагістралі.

Посередині цього нововідкритого міста знаходиться центральна споруда, оточена житловими будинками і терасами. Місто також має додаткові архітектурні елементи, такі як майданчик для гри в м'яч і дамба.

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Ці знахідки відрізняються від сучасних концепцій міського планування, демонструючи різноманітні плани міст, від розлогих сільськогосподарських зон до висококонцентрованих міських центрів. За словами дослідників, у стародавньому світі існували різні типи міст, від егалітарних громад до стратифікованих.

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