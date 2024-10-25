Уникальная находка: археологи обнаружили органический артефакт возрастом 3500 лет (фото)

Исследователи обнаружили древнюю лопату из древесины, которой около 3500 лет. Как отмечают ученые, это один из старейших деревянных инструментов, найденных в Соединенном Королевстве.

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Во время раскопок на острове Пербек в Англии археологи нашли хорошо сохранившуюся деревянную лопату, возраст которой составляет около 3500 лет. Это открытие произошло в рамках проекта "Болота в Арне", который направлен на восстановление водно-болотных биотопов, находящихся под угрозой из-за повышения уровня моря, пишет Heritage Daily.

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Раскопки начали после оценки, проведенной консультантами из Аткинса. Их исследование указало на историческое значение этой территории, отметив доказательства масштабного производства соли и гончарных изделий железного века и римского периода, а также намеки на возможное римское гончарное производство поблизости.

Это один из старейших деревянных инструментов, найденных в Соединенном Королевстве Фото: Wessex Archaeology)

Учитывая это, Уэссекская археологическая служба провела комплексную программу археологических полевых работ, включающую геофизические исследования и раскопки. Эти усилия позволили получить более четкое представление о том, как человеческая деятельность формировала ландшафт с течением времени.

Исследователи рассказали о важности найденной деревянной лопаты, вырезанной из цельного куска дуба. Эта находка является одним из старейших деревянных инструментов, когда-либо обнаруженных в Соединенном Королевстве, и известна лишь одна подобная находка — лопата Бринлоу, раскопанная в 1875 году на шахте в Чешире. Удивительная сохранность этой лопаты объясняется переувлажненной почвой, которая предотвращала распад органического материала.

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Эд Трешер который руководил экологическим анализом, отметил важность находки. Он отметил, что команда сразу поняла ее важность после обнаружения. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что возраст лопаты составляет примерно 3500-3400 лет, что относит ее к эпохе средней бронзы.

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