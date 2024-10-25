Унікальна знахідка: археологи виявили органічний артефакт віком 3500 років (фото)

Дослідники виявили стародавню лопату з деревини, якій близько 3500 років. Як зазначають вчені, це один із найстаріших дерев’яних інструментів, знайдених у Сполученому Королівстві.

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Під час розкопок на острові Пербек в Англії археологи знайшли добре збережену дерев'яну лопату, вік якої становить близько 3500 років. Це відкриття відбулося в межах проєкту "Болота в Арне", який спрямований на відновлення водно-болотних біотопів, що перебувають під загрозою через підвищення рівня моря, пише Heritage Daily.

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Розкопки розпочали після оцінки, проведеної консультантами з Аткінса. Їхнє дослідження вказало на історичне значення цієї території, відзначивши докази масштабного виробництва солі та гончарних виробів залізного віку та римського періоду, а також натяки на можливе римське гончарне виробництво поблизу.

Це один із найстаріших дерев"яних інструментів, знайдених у Сполученому Королівстві Фото: Wessex Archaeology

З огляду на це, Уессекська археологічна служба провела комплексну програму археологічних польових робіт, що включала геофізичні дослідження та розкопки. Ці зусилля дозволили отримати чіткіше уявлення про те, як людська діяльність формувала ландшафт з плином часу.

Дослідники розповіли про важливість знайденої дерев'яної лопати, вирізаної з цільного шматка дуба. Ця знахідка є одним з найстаріших дерев'яних інструментів, коли-небудь виявлених у Сполученому Королівстві, і відома лише одна подібна знахідка — лопата Брінлоу, розкопана в 1875 році на шахті в Чеширі. Дивовижне збереження цієї лопати пояснюється перезволоженим ґрунтом, який запобігав розпаду органічного матеріалу.

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Ед Трешер який керував екологічним аналізом, наголосив на важливості знахідки. Він зазначив, що команда одразу зрозуміла її важливість після виявлення. Радіовуглецевий аналіз підтвердив, що вік лопати становить приблизно 3500-3400 років, що відносить її до епохи середньої бронзи.

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