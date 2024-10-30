Унікальні і неповторні: сім обладунків, слава яких прогриміла на весь світ (фото)

Упродовж історії людства в цілому світі створювали різні види обладунків, які як захищали, так і демонстрували владу своїх власників. Деякі з них можуть змагатися за звання ідеальних.

Related video

Протягом всієї історії обладунки слугували двом цілям: забезпечували захист і демонстрували владу та статус. Від міцних лляних обладунків стародавніх воїнів до складно сконструйованих костюмів японських самураїв, ці історичні зразки обладунків відображають як тактичні вимоги, так і естетичні ідеали свого часу, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із ключових аспектів дизайну обладунків є тонкий баланс між мобільністю та захистом. За словами Баррі Моллоя, археолога та експерта зі стародавніх воєн з Університетського коледжу Дубліна, кожен обладунок втілює компроміс між цими двома важливими аспектами.

Він пояснює, що ефективність обладунку залежить не лише від його конструкції, але й від того, як він поєднується зі зброєю та щитами, що використовують у бою. Як наслідок, ідеальний обладунок залишається невловимим, а його дизайн змінюється залежно від тактичних потреб.

Обладунки Дендри

Одним із яскравих прикладів є обладунки Дендри, віком 3500 років Фото: Andreas Flouris and Marija Marković

Археологи виявили різні типи історичних обладунків, кожен із яких пристосований до епохи та регіону, в якому його використовували. Одним із яскравих прикладів є обладунки Дендри, віком 3500 років.

Знайдені на півдні Греції, ці обладунки мікенської епохи складалися з численних бронзових пластин, скріплених між собою шкіряними ременями, що огортали власника від шиї до колін. Моллой, який вивчав точну копію цього обладунку, зазначає, що він забезпечував значний захист голови і шиї — хоча пізніші конструкції обладунків перенесли більшу частину цього захисту на шоломи, залишивши шию вразливішою.

Обладунки Тутанхамона

Виявлений у 1922 році в Долині Царів, цей 3300-річний обладунок виготовлений із накладених один на одного шматків сириці, що нагадують риб'ячу луску Фото: Harry Burton

Іншим цікавим прикладом є шкіряна броня, знайдена в гробниці царя Тутанхамона. Виявлений у 1922 році в Долині Царів, цей 3300-річний обладунок виготовлений із накладених один на одного шматків сириці, що нагадують риб'ячу луску.

Хоча не підтверджено, що Тутанхамон сам носив ці обладунки, зображення показують молодого царя в такому костюмі під час полювання або їзди на колісниці, що, можливо, символізує королівську могутність.

Риб'яча луска

Схожими до броні Тутанхамона є китайські обладунки з "риб'ячої луски" Фото: Patrick Wertmann

Схожими до броні Тутанхамона є китайські обладунки з "риб'ячої луски", що датуються 2500 роками. Знайдена на кладовищі Янхай поблизу пустелі Такламакан, ця легка туніка, ймовірно, є прикладом універсальної броні, яку використовувала вся армія.

Її дивовижне збереження пояснюється сухим середовищем пустелі. Патрік Вертманн, археолог з Цюріхського університету, припускає, що цей дизайн, з накладеними одна на одну шкіряними шматками, міг бути натхненний риб'ячою лускою. Наразі Вертманн реконструює обладунок, щоб вивчити його функціональність.

Лускатий обладунок

У Римській імперії з'явилися різні типи обладунків, зокрема "lorica squamata" (лат. "лускатий обладунок"), який використовували протягом століть Фото: Sofija Petkovic and Miroslav Vujović

У Римській імперії з'явилися різні типи обладунків, зокрема "lorica squamata" (лат. "лускатий обладунок"), який використовували протягом століть.

Збережений зразок з Тімакум Мінус у східній Сербії натякає на його роль у римській військовій ієрархії: старші офіцери та імператори зображені в подібних обладунках на стародавніх творах мистецтва. Луска, що накладається одна на одну, забезпечувала більшу мобільність у порівнянні з іншими римськими обладунками, такими як жорстка лорика сегментата.

Броня Йорой

Японські воїни-самураї також носили складні обладунки Фото: Metropolitan Museum of Art; Gift of Bashford Dean, 1914; Creative Commons Zero (CC0)

Японські воїни-самураї також носили складні обладунки, одним із найбільш знакових типів яких є "ō-yoroi". Цей 700-річний обладунок, який часто носили вершники на коні, поєднував залізні та шкіряні панелі зі складною лакованою обробкою.

Легенда свідчить, що один костюм "о-йорой" подарував святині Асікага Такауджі, засновник сьогунату Асікага.

Обладунок Кірібаті

Ще далі від Азії, на тихоокеанських островах Кірібаті, воїни одягали унікальні костюми Фото: Вікіпедія

Ще далі від Азії, на тихоокеанських островах Кірібаті, воїни одягали унікальні костюми, виготовлені з натуральних матеріалів.

Близько 300 років остров'яни створювали захисний одяг з кокосової рогожі та шоломи з сушеної риби-дикобраза. Ці обладунки використовували в ритуальних боях, часто разом зі зброєю, в яку встромляли акулячі зуби.

Обладунок Неда Келлі

Сумнозвісний австралійський розбійник Нед Келлі та його банда зробили свої куленепробивні обладунки зі сталевих лез плуга наприкінці XIX століття

Не всі приклади історичних обладунків є давніми. Сумнозвісний австралійський розбійник Нед Келлі та його банда зробили свої куленепробивні обладунки зі сталевих лез плуга наприкінці XIX століття.

Хоча обладунки захистили їх під час перестрілки, важкий костюм Келлі зрештою обмежив його рухливість, що призвело до його арешту. Келлі схопили та повісили, а на його обладунках нарахували сліди влучань 18 куль.

Важливо

Смертоносна зброя аборигенів: вчені по-новому дослідити знаряддя корінного населення Австралії

Історія цих обладунків демонструє їхню важливість не лише як інструментів війни, але й як символів влади та ідентичності в різних культурах та епохах. Вони дають уявлення про тактичні інновації та суспільні цінності цивілізацій, які їх створили.

Раніше Фокус писав про органічний артефакт віком 3500 років, який виявили дослідники.

А також ми розповідали про понад 6 тисяч раніше невідомих споруд мая, які археологи знайшли за допомогою технології LiDAR.