Від печатки до клинопису: археологи знайшли неочікуваний зв'язок артефактів із писемністю (фото)

Учені розкрили деталі одного з ключових моментів переходу людства до письмової історії. Археологи встановили, що клинопис, ймовірно, пов’язаний з древніми глиняними печатками з Месопотамії.

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Дослідники виявили неочікуваний зв'язок між стародавніми системами письма та давніми символічними зображеннями на циліндричних печатках з Урука, датованих приблизно 3000 роком до нашої ери. Це відкриття розкриває те, як одні з найдавніших у світі форм письма могли еволюціонувати від простих зображень до складних шрифтів, пише Arkeonews.

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Найдавніша відома система письма виникла в Месопотамії, на території сучасного Іраку, близько 3200 року до н. е. і відома як клинопис. Це письмо використовувало символи для передачі як звуків, так і значень. До розробки повного клинопису, більш рання версія, протоклинопис, використовувалася приблизно з 3350 по 3000 рік до н. е.

Циліндричні печатки були невеликими кам'яними предметами зі складним різьбленням Фото: CDLI – Cuneiform Digital Library Initiative

Учені виявили, що складне різьблення на невеликих кам'яних циліндричних печатках, які використовувалися в Уруці для адміністративних цілей, має схожість з прото-клинописом, що дозволяє припустити, що ці гравіювання могли безпосередньо вплинути на систему письма.

Циліндричні печатки використовували, прокатуючи їх по глиняних табличках, залишаючи візерунчастий відбиток. Ця практика, що почалася приблизно в середині четвертого тисячоліття до н. е., допомагала відстежувати такі товари, як текстиль і сільськогосподарські продукти, необхідні для зростаючої економіки Месопотамії.

Як пояснює Сільвія Феррара з Болонського університету, це дослідження висвітлює критичний перехід від символічних зображень до справжнього письма. Вона зазначає: "Результати цього дослідження є перехідним моментом у переході від передісторії до історії: вони показують, як деякі зображення ще доісторичної епохи були включені в одну з перших писемних систем, винайдених людиною".

Її команда виявила на цих печатках повторювані теми — наприклад, візерунки, пов'язані з транспортуванням текстилю та кераміки, — які також з'являються в прото-клинописі, що дозволяє припустити, що ці печатки могли безпосередньо надихнути на створення символів писемності.

Шляхом детального порівняння дослідницька група з Феррари виявила, що більш ранні мотиви печаток, хоч і не збігаються, але мають спільні концептуальні теми з прото-клинописними знаками. З часом ці символи еволюціонували, відображаючи зміни в тому, як месопотамські суспільства фіксували економічну діяльність.

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Дослідники Кетрін Келлі та Маттіа Картолано зазначають, що еволюція цих символів віддзеркалює ранній урбаністичний та економічний розвиток Месопотамії, знаменуючи собою ключовий момент у переході людства до письмової історії.

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