От печати до клинописи: археологи нашли неожиданную связь артефактов с письменностью (фото)

Ученые раскрыли детали одного из ключевых моментов перехода человечества к письменной истории. Археологи установили, что клинопись, вероятно, связана с древними глиняными печатями из Месопотамии.

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Исследователи обнаружили неожиданную связь между древними системами письма и древними символическими изображениями на цилиндрических печатях из Урука, датированных примерно 3000 годом до нашей эры. Это открытие раскрывает то, как одни из древнейших в мире форм письма могли эволюционировать от простых изображений до сложных шрифтов, пишет Arkeonews.

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Древнейшая известная система письма возникла в Месопотамии, на территории современного Ирака, около 3200 года до н. э. и известна как клинопись. Это письмо использовало символы для передачи как звуков, так и значений. До разработки полной клинописи, более ранняя версия, протоклинопись, использовалась примерно с 3350 по 3000 год до н. э.

Цилиндрические печати были небольшими каменными предметами со сложной резьбой. Фото: CDLI – Cuneiform Digital Library Initiative

Ученые обнаружили, что сложная резьба на небольших каменных цилиндрических печатях, которые использовались в Уруке для административных целей, имеет сходство с прото-клинописью, что позволяет предположить, что эти гравировки могли непосредственно повлиять на систему письма.

Цилиндрические печати использовали, прокатывая их по глиняным табличкам, оставляя узорчатый оттиск. Эта практика, начавшаяся примерно в середине четвертого тысячелетия до н. э., помогала отслеживать такие товары, как текстиль и сельскохозяйственные продукты, необходимые для растущей экономики Месопотамии.

Как объясняет Сильвия Феррара из Болонского университета, это исследование освещает критический переход от символических изображений к настоящему письму. Она отмечает: "Результаты этого исследования являются переходным моментом в переходе от предыстории к истории: они показывают, как некоторые изображения еще доисторической эпохи были включены в одну из первых письменных систем, изобретенных человеком".

Ее команда обнаружила на этих печатях повторяющиеся темы — например, узоры, связанные с транспортировкой текстиля и керамики, — которые также появляются в прото-клинописи, что позволяет предположить, что эти печати могли непосредственно вдохновить на создание символов письменности.

Путем детального сравнения исследовательская группа из Феррары обнаружила, что более ранние мотивы печатей, хоть и не совпадают, но имеют общие концептуальные темы с прото-клинописными знаками. Со временем эти символы эволюционировали, отражая изменения в том, как месопотамские общества фиксировали экономическую деятельность.

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Исследователи Кэтрин Келли и Маттиа Картолано отмечают, что эволюция этих символов отражает раннее урбанистическое и экономическое развитие Месопотамии, знаменуя собой ключевой момент в переходе человечества к письменной истории.

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