Учені помилялися: нове дослідження останків із міста Помпеї вказує на хибність попередніх теорій

Частину людей, які померли в Помпеях після виверження Везувію, вчені часто вважали спорідненими, проте це виявилося хибною теорією. Дослідивши древню ДНК, дослідники виявили неочікувану відсутність зв’язків між цими жертвами вулкана.

У 79 році н. е. катастрофічне виверження вулкана Везувій на півдні Італії поховало римське місто Помпеї, законсервувавши його мешканців під шарами попелу. Нещодавні дослідження ДНК мешканців стародавнього міста відкрили нові подробиці, які суперечать теоріям, що існували з моменту повторного відкриття міста у XVIII столітті, пише Phys.org.

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Стародавня ДНК, вилучена з останків, розкрила неочікувані деталі про особистості та стосунки людей, похованих там. Девід Райх з Гарвардського університету пояснив, що генетичні дані часто розходяться з традиційними інтерпретаціями.

Наприклад, одна фігура, яку спочатку вважали матір'ю, що тримає на руках свою дитину, виявилася неспорідненими дорослим чоловіком і дитиною. Інша пара, яких вважали сестрами або матір'ю та донькою, включала принаймні одного чоловіка.

Дослідницька група, до якої увійшли Аліса Міттнік з Гарварду та Девід Карамеллі з Флорентійського університету, використовувала як стародавню ДНК, так і аналіз ізотопів стронцію для вивчення походження та взаємовідносин мешканців Помпеї. Їхнє дослідження включало екстракцію ДНК з 14 зліпків, які перебувають на стадії реставрації, з метою визначення генетичних зв'язків, походження та статі цих осіб.

Отримані дані свідчать про складне суспільство, в якому населення Помпей демонструє різноманітне походження, та відображає ширший культурний обмін і мобільність в межах Римської імперії. Міттнік наголосила, що ці відкриття мають глибокі наслідки для археології, зазначивши на необхідності інтегрувати генетичні дані з історичними та археологічними записами, щоб уникнути хибних інтерпретацій, заснованих на сучасних поглядах.

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Дослідження свідчить про потребу у міждисциплінарному підході, поєднанні генетичного аналізу з традиційними методами, щоб розкрити точну та детальну картину минулого. Як зазначає Карамеллі, історичні наративи часто обмежені перспективами свого часу, що вказує на важливість постійних досліджень для розширення нашого розуміння стародавніх суспільств.

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