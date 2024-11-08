Ученые ошибались: новое исследование останков из города Помпеи указывает на ошибочность предыдущих теорий

Часть людей, умерших в Помпеях после извержения Везувия, ученые часто считали родственниками, однако это оказалось ошибочной теорией. Исследовав древнюю ДНК, исследователи обнаружили неожиданное отсутствие связей между этими жертвами вулкана.

В 79 году н. э. катастрофическое извержение вулкана Везувий на юге Италии похоронило римский город Помпеи, законсервировав его жителей под слоями пепла. Недавние исследования ДНК жителей древнего города открыли новые подробности, которые противоречат теориям, существовавшим с момента повторного открытия города в XVIII веке, пишет Phys.org.

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Древняя ДНК, извлеченная из останков, раскрыла неожиданные детали о личностях и отношениях людей, похороненных там. Дэвид Райх из Гарвардского университета объяснил, что генетические данные часто расходятся с традиционными интерпретациями.

Например, одна фигура, которую сначала считали матерью, держащей на руках своего ребенка, оказалась неродственными взрослым мужчиной и ребенком. Другая пара, которых считали сестрами или матерью и дочерью, включала по крайней мере одного мужчину.

Исследовательская группа, в которую вошли Алиса Миттник из Гарварда и Дэвид Карамелли из Флорентийского университета, использовала как древнюю ДНК, так и анализ изотопов стронция для изучения происхождения и взаимоотношений жителей Помпеи. Их исследование включало экстракцию ДНК из 14 слепков, которые находятся на стадии реставрации, с целью определения генетических связей, происхождения и пола этих лиц.

Полученные данные свидетельствуют о сложном обществе, в котором население Помпей демонстрирует разнообразное происхождение, и отражает широкий культурный обмен и мобильность в пределах Римской империи. Миттник отметила, что эти открытия имеют глубокие последствия для археологии, отметив необходимость интегрировать генетические данные с историческими и археологическими записями, чтобы избежать ложных интерпретаций, основанных на современных взглядах.

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Исследование свидетельствует о необходимости в междисциплинарном подходе, сочетании генетического анализа с традиционными методами, чтобы раскрыть точную и детальную картину прошлого. Как отмечает Карамелли, исторические нарративы часто ограничены перспективами своего времени, что указывает на важность постоянных исследований для расширения нашего понимания древних обществ.

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