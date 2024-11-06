Ученые нашли место зарождения культуры Тотонак: что открыли раскопки в Мексике

Ученые провели раскопки в центральной Мексике и обнаружили, что Тетелихтик был важным церемониальным центром. Исследователи также считают, что именно здесь стоит искать происхождение культуры Тотонак.

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Недавно археологи провели масштабные исследования в Тетелихтике (Tetelihtic), церемониальном месте в штате Пуэбла, Мексика. Эти раскопки, проведенные Национальным институтом антропологии и истории (INAH) свидетельствуют об обширном церемониальном центре, занимающем примерно 7,4 акра, пишет Heritage Daily.

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Это место процветало между 200 и 100 годами до н. э. и оставалось заселенным в течение нескольких веков после этого. Исследователи INAH предполагают, что Тетелихтик мог функционировать как астрономическая обсерватория для наблюдения за сельскохозяйственными сезонами, поскольку его планировка, кажется, намеренно выровнена с близлежащими горными хребтами.

Самый значительный объект, известный как Структура 1, как полагают, ориентирован на Канопус, самую яркую звезду в южном созвездии Карина. Эта ориентация могла иметь символическое значение, возможно, связанное с богиней Нахуа Нантехуиц, ассоциирующейся с югом.

Раскопки на Большой площади Тетелихтика, или "Лос Серритос", позволяют предположить, что это место может быть связано с культурой Тотонак. Позже народ тотонаков построил большие церемониальные центры, в частности Эль-Тахин (El Tajín) и Йохуаличан (Yohualichán), которые стали известными в позднеклассический период.

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Руководитель археологического проекта "Тетелес" также поделился деталями недавних открытий, в частности колодца в структуре 2. Этот колодец содержал ритуальные предметы, такие как древесный уголь, керамику и фигурку из пальмы, изображавшую змею. Эти предметы, как полагают, оставили группы тотонаков в период 650-900 гг. н. э., чтобы почтить своих предков.

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