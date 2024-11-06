Учені знайшли місце зародження культури Тотонак: що відкрили розкопки в Мексиці

Учені провели розкопки у центральній Мексиці та виявили, що Тетеліхтік був важливим церемоніальним центром. Дослідники також вважають, що саме тут варто шукати походження культури Тотонак.

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Нещодавно археологи провели масштабні дослідження в Тетеліхтіку (Tetelihtic), церемоніальному місці в штаті Пуебла, Мексика. Ці розкопки, проведені Національним інститутом антропології та історії (INAH) свідчать про розлогий церемоніальний центр, що займає приблизно 7,4 акра, пише Heritage Daily.

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Це місце процвітало між 200 і 100 роками до н. е. і залишалося заселеним протягом кількох століть після цього. Дослідники INAH припускають, що Тетеліхтік міг функціонувати як астрономічна обсерваторія для спостереження за сільськогосподарськими сезонами, оскільки його планування, здається, навмисно вирівняне з довколишніми гірськими хребтами.

Найвизначніший об'єкт, відомий як Структура 1, як вважають, орієнтований на Канопус, найяскравішу зірку в південному сузір'ї Каріна. Ця орієнтація могла мати символічне значення, можливо, пов'язане з богинею Нахуа Нантехуїц, що асоціюється з півднем.

Розкопки на Великій площі Тетеліхтіка, або "Лос Серрітос", дають змогу припустити, що це місце може бути пов'язане з культурою Тотонак. Пізніше народ тотонаків збудував великі церемоніальні центри, зокрема Ель-Тахін (El Tajín) та Йохуалічан (Yohualichán), які стали відомими в пізньокласичний період.

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Керівник археологічного проєкту "Тетелес" також поділився деталями нещодавніх відкриттів, зокрема колодязя в структурі 2. Цей колодязь містив ритуальні предмети, такі як деревне вугілля, кераміку та фігурку з пальми, що зображала змію. Ці предмети, як вважають, залишили групи тотонаків у період 650-900 рр. н. е., щоб вшанувати своїх предків.

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