Использовали как сиденье: в Турции случайно нашли древнеримский артефакт (фото)

В Турции произошло неожиданное археологическое открытие: оказалось, что камень, который использовали как сиденье возле мечети в городе Фаста, является древнеримским артефактом, которому почти 2 тысячи лет.

В мечети в городе Фатса, Турция, обнаружили памятник эпохи Римской империи, датированный 239 годом н. э. Неожиданное открытие знаменует собой важную находку в северо-восточном регионе, которая раскрывает римское присутствие и инфраструктуру, которая когда-то охватывала всю древнюю Анатолию, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Римские вехи, известные как милиарии, были каменными знаками, которые играли важную роль в разветвленной системе дорог империи. Расположенные с интервалом в одну римскую милю (примерно 1,5 км), эти знаки помогали путешественникам ориентироваться в сети дорог империи, часто показывая расстояние до ближайших городов.

На некоторых вехах даже были имена императоров или чиновников, ответственных за строительство или содержание дорог. Сохранившиеся вехи дают историкам ценную информацию о римской инженерии, культурных практиках и повседневной жизни этого периода.

Римские вехи, известные как милиарии, были каменными знаками, которые играли важную роль в разветвленной системе дорог империи Фото: DHA

Эта веха, которой почти 1800 лет, с годами нашла неожиданное применение — она служила сиденьем возле центральной мечети Лалели в районе Боламан в городе Фатса. Учительница литературы Айдин Бал из средней школы Фатса первой заметила камень, что привело к расследованию местных властей.

Директор по вопросам культуры муниципалитета Фатса Джеват Эрбиль вместе с доктором Сечкином Евчимом с кафедры истории искусств Университета Орду исследовали камень и подтвердили, что он является артефактом римского периода.

Надпись на камне, переведенная Хусейном Сами Озтюрком, экспертом по эпиграфике и лингвистике из Университета Мармара, показала, что изначально его установили в честь императора Гордиана III. Камень обозначал реконструированный участок дороги.

По словам доктора Эвчима, камень, вероятно, был установлен в честь строительства портовой дороги, соединявшей Боламан и Яликой. Хотя камень больше не находится на своем первоначальном месте, поскольку был перемещен во время строительства мечети в 1970-х годах, он был перенесен в музей Орду, где планируется провести дополнительные исследования для лучшего понимания его исторического контекста.

Важно

Интригующая коллекция: археологи раскопали ханаанское святилище в Израиле (фото)

Район Фатса, история которого восходит к античным временам, когда-то был домом для киммерийцев и понтийских греков, прежде чем стать частью Римской империи в 62 году н. э. во времена императора Нерона. В конце III века эта территория была реорганизована по реформам Диоклетиана, что укрепило ее роль в римской административной структуре.

Ранее Фокус писал о масштабных раскопках в центральной Германии. Археологи обнаружили поселение эпохи Меровингов и многочисленные захоронения.

Также мы рассказывали о неожиданной находке в Альпах. На древнеримском перевале исследователи обнаружили бамбуковую тележку, которая оказалась там неизвестным образом.