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Технологии и наука

Использовали как сиденье: в Турции случайно нашли древнеримский артефакт (фото)

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Фото: DHA | В Турции произошло неожиданное археологическое открытие

В Турции произошло неожиданное археологическое открытие: оказалось, что камень, который использовали как сиденье возле мечети в городе Фаста, является древнеримским артефактом, которому почти 2 тысячи лет.

В мечети в городе Фатса, Турция, обнаружили памятник эпохи Римской империи, датированный 239 годом н. э. Неожиданное открытие знаменует собой важную находку в северо-восточном регионе, которая раскрывает римское присутствие и инфраструктуру, которая когда-то охватывала всю древнюю Анатолию, пишет Arkeonews.

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Римские вехи, известные как милиарии, были каменными знаками, которые играли важную роль в разветвленной системе дорог империи. Расположенные с интервалом в одну римскую милю (примерно 1,5 км), эти знаки помогали путешественникам ориентироваться в сети дорог империи, часто показывая расстояние до ближайших городов.

На некоторых вехах даже были имена императоров или чиновников, ответственных за строительство или содержание дорог. Сохранившиеся вехи дают историкам ценную информацию о римской инженерии, культурных практиках и повседневной жизни этого периода.

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Римские вехи, известные как милиарии, были каменными знаками, которые играли важную роль в разветвленной системе дорог империи
Фото: DHA

Эта веха, которой почти 1800 лет, с годами нашла неожиданное применение — она служила сиденьем возле центральной мечети Лалели в районе Боламан в городе Фатса. Учительница литературы Айдин Бал из средней школы Фатса первой заметила камень, что привело к расследованию местных властей.

Директор по вопросам культуры муниципалитета Фатса Джеват Эрбиль вместе с доктором Сечкином Евчимом с кафедры истории искусств Университета Орду исследовали камень и подтвердили, что он является артефактом римского периода.

Надпись на камне, переведенная Хусейном Сами Озтюрком, экспертом по эпиграфике и лингвистике из Университета Мармара, показала, что изначально его установили в честь императора Гордиана III. Камень обозначал реконструированный участок дороги.

По словам доктора Эвчима, камень, вероятно, был установлен в честь строительства портовой дороги, соединявшей Боламан и Яликой. Хотя камень больше не находится на своем первоначальном месте, поскольку был перемещен во время строительства мечети в 1970-х годах, он был перенесен в музей Орду, где планируется провести дополнительные исследования для лучшего понимания его исторического контекста.

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Район Фатса, история которого восходит к античным временам, когда-то был домом для киммерийцев и понтийских греков, прежде чем стать частью Римской империи в 62 году н. э. во времена императора Нерона. В конце III века эта территория была реорганизована по реформам Диоклетиана, что укрепило ее роль в римской административной структуре.

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