Элитные захоронения и поселение Меровингов: археологи провели масштабные раскопки (фото)

В центральной Германии археологи обнаружили поселение Меровингов, что является редким явлением для этого региона. Также исследователи нашли 17 захоронений с драгоценными артефактами, которые свидетельствуют о высоком статусе умерших.

Археологи обнаружили древнее поселение в Келледи, которое свидетельствует о тысячах лет непрерывного проживания и связях между ранними европейскими обществами. Раскопки, проведенные Тюрингийским государственным управлением охраны памятников и археологии (TLDA), обнаружили поселение, датированное 4 тысячелетием до н. э. — VII веком н. э., а также серию захоронений, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На территории Келледа археологи обнаружили 17 захоронений, датированных VI-VII веками нашей эры, что свидетельствует о влиянии Франкской империи на территорию, которая когда-то принадлежала королевству Тюрингия. Эти могилы, содержащие оружие, роскошную стеклянную посуду и изысканные ювелирные украшения, свидетельствуют о высоком статусе похороненных.

Исследователи нашли 17 захоронений с драгоценными артефактами, которые свидетельствуют о высоком статусе умерших Фото: TDLA

Примечательно, что в 11 из этих могил обнаружили останки обезглавленных лошадей, что указывает на важность этих фигур во франкской культуре. Кроме того, к югу от места захоронения обнаружили поселение эпохи Меровингов с около 70 сооружениями, датированными 1300 годами, что является редкой находкой в центральной Германии.

Одно из захоронений, которое выделялось, содержало двухкамерную могилу, окруженную большими камнями. Исследователи TLDA осторожно перевезли это захоронение в свою лабораторию для детального анализа.

Микрораскопки обнаружили скелет женщины, которую теперь называют "Дама из Келледы". По оценкам, на момент смерти ей было 25-30 лет, ее похоронили вместе с личными вещами, включая золотые и серебряные украшения, а также детально изготовленную бронзовую емкость. Мастерство изготовления этих предметов свидетельствует о культурных связях с центральной Италией и Средиземноморьем.

Важно

Прощальный подарок или таинственный ритуал: археологи раскопали необычное захоронение в Швеции (фото)

Эти раскопки позволяют исследователям и общественности глубже понять ранние европейские поселения, культурные связи и социальные структуры. Открытие в Келледи является бесценным для иллюстрации масштабов и влияния ранних германских и франкских обществ и их сложных, переплетенных историй.

Ранее Фокус писал об интересных подробностях о египетских ремесленниках древности.

А также мы рассказывали о месте зарождения культуры Тотонак. Это место процветало между 200 и 100 годами до н. э. и оставалось заселенным в течение нескольких веков после этого.