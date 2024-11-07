Елітні поховання і поселення Меровінгів: археологи провели масштабні розкопки (фото)

У центральній Німеччині археологи виявили поселення Меровінгів, що є рідкісним явищем для цього регіону. Також дослідники знайшли 17 поховань із дорогоцінними артефактами, які свідчать про високий статус померлих.

Археологи виявили стародавнє поселення в Келледі, яке свідчить про тисячі років безперервного проживання та зв'язки між ранніми європейськими суспільствами. Розкопки, проведені Тюрингійським державним управлінням охорони пам'яток і археології (TLDA), виявили поселення, датоване 4 тисячоліттям до н. е. — VII століттям н. е., а також серію поховань, пише Heritage Daily.

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На території Келледа археологи виявили 17 поховань, датованих VI-VII століттями нашої ери, що свідчить про вплив Франкської імперії на територію, яка колись належала королівству Тюрингія. Ці могили, що містять зброю, розкішний скляний посуд та вишукані ювелірні прикраси, свідчать про високий статус похованих.

Дослідники знайшли 17 поховань із дорогоцінними артефактами, які свідчать про високий статус померлих Фото: TDLA

Примітно, що в 11 з цих могил виявили рештки обезголовлених коней, що вказує на важливість цих постатей у франкській культурі. Крім того, на південь від місця поховання виявили поселення епохи Меровінгів з близько 70 спорудами, датованими 1300 роками, що є рідкісною знахідкою у центральній Німеччині.

Одне з поховань, яке виділялося, містило двокамерну могилу, оточену великим камінням. Дослідники TLDA обережно перевезли це поховання до своєї лабораторії для детального аналізу.

Мікророзкопки виявили скелет жінки, яку тепер називають "Пані з Келледи". За оцінками, на момент смерті їй було 25-30 років, її поховали разом з особистими речами, включаючи золоті та срібні прикраси, а також детально виготовлену бронзову місткість. Майстерність виготовлення цих предметів свідчить про культурні зв'язки з центральною Італією та Середземномор'ям.

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Ці розкопки дозволяють дослідникам і громадськості глибше зрозуміти ранні європейські поселення, культурні зв'язки та соціальні структури. Відкриття в Келледі є безцінним для ілюстрації масштабів і впливу ранніх германських і франкських суспільств та їхніх складних, переплетених історій.

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