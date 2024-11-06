Неочікувані результати: вчені дізналися цікаві подробиці про єгипетських ремісників древності

Вважається, що у Стародавньому Єгипті статуетки робили лише чоловіки, проте нове дослідження цьому суперечить. Вчені виявили, що ремісниками були не тільки чоловіки, а й жінки та навіть діти.

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Учені проаналізували відбитки пальців, залишені на теракотових статуетках з єгипетського міста Тоніс-Гераклеон, та виявили цікаві подробиці про древніх ремісників. Це дослідження артефактів, датованих VII-II століття до н. е., є другим задокументованим аналізом давньоєгипетських відбитків пальців і першим, що досліджує відбитки саме цієї епохи, пише Phys.org.

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Місто Тоніс-Гераклеон, стародавній порт у Канопському гирлі Нілу, відігравало ключову роль як оборонний і торгівельний центр. І хоча після піднесення Александрії воно врешті-решт впало в забуття, у 1990-х роках вчені виявили артефакти, серед яких 60 теракотових статуеток, на деяких досі зберіглися відбитки пальців.

Традиційно єгипетські статуетки виготовлялися з нільського мулу Фото: Franck Goddio/Hilti Foundation

Традиційно єгипетські статуетки виготовлялися з нільського мулу — грубого матеріалу, не придатного для витончених деталей, хоча з часом техніка вдосконалювалася, що дозволило створювати більш делікатні вироби. У цьому мистецтві, ймовірно, домінували чоловіки, що випливає з грецького терміну "короплатос" (що дослівно перекладається як "ліпник хлопчиків/ляльок").

Проте результати дослідження аспірантки Оксфордського університету Леоні Хофф ставлять під сумнів це припущення, показуючи, що жінки також брали участь у виробництві фігурок. Методологія дослідження включала аналіз щільності гребеня відбитків, щоб відрізнити чоловічі та жіночі, оскільки жіночі відбитки пальців, як правило, мають більш щільні візерунки гребеня.

Вимірюючи ширину гребеня за допомогою технології трансформації відображення (RTI), Хофф змогла ідентифікувати молодших і старших ремісників. Цей аналіз виявив близько 14 окремих осіб, які працювали над статуетками, хоча точна індивідуальна ідентифікація залишається невловимою через фрагментарність зразків і розбіжності в датуванні.

Хоча докази не підтверджують ідентифікацію конкретних людей на кількох фігурках, подібні методи дали результати для інших типів артефактів, що свідчить про потенціал для майбутніх знахідок.

Хофф виявила, що у виробництві цих статуеток брали участь як чоловіки, так і жінки, причому жінки були більш залучені до артефактів єгипетського виробництва, ніж до грецького імпорту. Подальший аналіз показав, що діти також були залучені, часто працюючи разом з дорослими, які завершували статуетки.

Таке залучення дітей узгоджується з етнографічними записами, що свідчать про участь дітей у гончарстві по всьому світу. Діти, ймовірно, допомагали пресувати глиняні листи у форми — завдання, з яким могли впоратися їхні маленькі руки, тоді як дорослі виконували делікатнішу роботу, таку як збирання фігурки.

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Помітна культурна відмінність з'явилася в практиках навчання: у єгипетському виробництві статуеток діти працювали в парі з трохи старшими наставниками, тоді як у грецькому виробництві різниця у віці була суттєвішою. Хофф сподівається, що майбутні відкриття дадуть більше даних, які поглиблять розуміння повсякденного життя в Стародавньому Єгипті та доповнять ширший контекст стародавньої ремісничої майстерності.

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