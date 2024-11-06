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Технологии и наука

Неожиданные результаты: ученые узнали интересные подробности о египетских ремесленниках древности

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Фото: Franck Goddio/Hilti Foundation in Hoff 2024 | Считается, что в Древнем Египте статуэтки делали только мужчины, однако новое исследование этому противоречит

Считается, что в Древнем Египте статуэтки делали только мужчины, однако новое исследование этому противоречит. Ученые обнаружили, что ремесленниками были не только мужчины, но и женщины и даже дети.

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Ученые проанализировали отпечатки пальцев, оставленные на терракотовых статуэтках из египетского города Тонис-Гераклеон, и обнаружили интересные подробности о древних ремесленниках. Это исследование артефактов, датированных VII-II веком до н. э., является вторым задокументированным анализом древнеегипетских отпечатков пальцев и первым, исследующим отпечатки именно этой эпохи, пишет Phys.org.

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Город Тонис-Гераклеон, древний порт в Канопском устье Нила, играл ключевую роль как оборонительный и торговый центр. И хотя после возвышения Александрии он в конце концов впал в забвение, в 1990-х годах ученые обнаружили артефакты, среди которых 60 терракотовых статуэток, на некоторых до сих пор сохранились отпечатки пальцев.

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Традиционно египетские статуэтки изготавливались из нильского ила
Фото: Franck Goddio/Hilti Foundation

Традиционно египетские статуэтки изготавливались из нильского ила — грубого материала, не пригодного для изящных деталей, хотя со временем техника совершенствовалась, что позволило создавать более деликатные изделия. В этом искусстве, вероятно, доминировали мужчины, что следует из греческого термина "короплатос" (что дословно переводится как "лепщик мальчиков/кукол").

Однако результаты исследования аспирантки Оксфордского университета Леони Хофф ставят под сомнение это предположение, показывая, что женщины также участвовали в производстве фигурок. Методология исследования включала анализ плотности гребня отпечатков, чтобы отличить мужские и женские, поскольку женские отпечатки пальцев, как правило, имеют более плотные узоры гребня.

Измеряя ширину гребня с помощью технологии трансформации отражения (RTI), Хофф смогла идентифицировать младших и старших ремесленников. Этот анализ выявил около 14 отдельных лиц, работавших над статуэтками, хотя точная индивидуальная идентификация остается неуловимой из-за фрагментарности образцов и расхождений в датировке.

Хотя доказательства не подтверждают идентификацию конкретных людей на нескольких фигурках, подобные методы дали результаты для других типов артефактов, что свидетельствует о потенциале для будущих находок.

Хофф обнаружила, что в производстве этих статуэток участвовали как мужчины, так и женщины, причем женщины были более вовлечены в артефакты египетского производства, чем в греческий импорт. Дальнейший анализ показал, что дети также были вовлечены, часто работая вместе со взрослыми, которые завершали статуэтки.

Такое привлечение детей согласуется с этнографическими записями, свидетельствующими об участии детей в гончарстве по всему миру. Дети, вероятно, помогали прессовать глиняные листы в формы — задача, с которой могли справиться их маленькие руки, тогда как взрослые выполняли более деликатную работу, такую как сборка фигурки.

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Заметное культурное различие появилось в практиках обучения: в египетском производстве статуэток дети работали в паре с немного старшими наставниками, тогда как в греческом производстве разница в возрасте была более существенной. Хофф надеется, что будущие открытия дадут больше данных, которые углубят понимание повседневной жизни в Древнем Египте и дополнят более широкий контекст древнего ремесленного мастерства.

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