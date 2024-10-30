Нашли таинственную надпись: масштабные раскопки в Греции приносят новые открытия (фото)

Археологи раскопали древнее сооружение, которое датируется еще VI веком до н. э. и просуществовало более 300 лет. Исследователи уже обнаружили две большие комнаты, остатки ритуального бассейна и даже медную табличку с таинственной надписью.

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Недавно археологи завершили сезон раскопок в Клейдис-Самикос, месте на Пелопоннесе в юго-западной Греции, и обнаружили остатки древнего храма. Ученые считают, что сооружение датируется VI веком до н. э., пишет Heritage Daily.

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Этот проект, продолжительностью пять лет (2022-2026), является совместной работой Эфората древностей Илии и Австрийского археологического института Австрийской академии наук. Исследование под руководством доктора Биргитты Эдер и доктора Эрофилиса-Иридаса Колиаса имеет целью исследовать и лучше понять историческое значение этой территории.

Во время раскопок этого сезона исследователи обнаружили остатки храмоподобного сооружения Фото: Ministry of Culture

Во время раскопок в этом сезоне исследователи обнаружили остатки храмоподобного сооружения размером 28 метров в длину и 9,5 метров в ширину. Предварительный анализ указывает на то, что здание датируется примерно VI веком до нашей эры. Около 300 г. до н. э., похоже, части сооружения разобрали и починили, а новый пол установили выше первоначального уровня земли, прежде чем это место окончательно покинули.

Внутри здания археологи обнаружили две большие комнаты, каждая из которых имела по две центральные колонны. Дополнительные колонны обнаружили на передних фронтонах сооружения.

В одной из этих комнат команда раскопала фрагменты архаичного мраморного бассейна, который, как полагают, использовали для ритуалов очищения. Ожидается, что эти недавно обнаруженные фрагменты в сочетании с предыдущими фрагментами, найденными в 2022 году, позволят частично восстановить бассейн, диаметр которого составлял около одного метра.

Еще одна важная находка этого сезона — медная табличка, которая когда-то висела на стене храма. На табличке сохранились остатки надписи, которую исследователи планируют расшифровать и перевести с помощью передовых методов визуализации в Эфорате древностей Илии.

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Команда раскопок также обнаружила стену, обозначавшую северную границу храмового комплекса. Согласно заявлению Министерства культуры, научная группа намерена продолжить свои исследования, чтобы получить дальнейшее понимание планировки святилища и топографии местности в течение оставшихся лет проекта.

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