Знайшли таємничий напис: масштабні розкопки в Греції приносять нові відкриття (фото)

Археологи розкопали стародавню споруду, яка датується ще VI століттям до н. е. й проіснувала понад 300 років. Дослідники вже виявили дві великі кімнати, залишки ритуального басейну та навіть мідну табличку з таємничим написом.

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Нещодавно археологи завершили сезон розкопок у Клейдіс-Самікос, місці на Пелопоннесі в південно-західній Греції, та виявили залишки стародавнього храму. Вчені вважають, що споруда датується VI століттям до н. е., пише Heritage Daily.

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Цей проєкт, тривалістю п'ять років (2022-2026), є спільною роботою Ефорату старожитностей Ілії та Австрійського археологічного інституту Австрійської академії наук. Дослідження під керівництвом докторки Біргітти Едер та доктора Ерофіліса-Ірідаса Коліаса має на меті дослідити та краще зрозуміти історичне значення цієї території.

Під час розкопок цього сезону дослідники виявили залишки храмоподібної споруди Фото: Ministry of Culture

Під час розкопок цього сезону дослідники виявили залишки храмоподібної споруди розміром 28 метрів у довжину і 9,5 метрів у ширину. Попередній аналіз вказує на те, що будівля датується приблизно VI століттям до нашої ери. Близько 300 р. до н. е., схоже, частини споруди розібрали і полагодили, а нову підлогу встановили вище від початкового рівня землі, перш ніж це місце остаточно покинули.

Усередині будівлі археологи виявили дві великі кімнати, кожна з яких мала по дві центральні колони. Додаткові колони виявили на передніх фронтонах споруди.

В одній з цих кімнат команда розкопала фрагменти архаїчного мармурового басейну, який, як вважають, використовували для ритуалів очищення. Очікується, що ці нещодавно виявлені фрагменти в поєднанні з попередніми фрагментами, знайденими в 2022 році, дозволять частково відновити басейн, діаметр якого становив близько одного метра.

Ще одна важлива знахідка цього сезону — мідна табличка, яка колись висіла на стіні храму. На табличці збереглися залишки напису, який дослідники планують розшифрувати і перекласти за допомогою передових методів візуалізації в Ефораті старожитностей Ілії.

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Команда розкопок також виявила стіну, що позначала північну межу храмового комплексу. Згідно із заявою Міністерства культури, наукова група має намір продовжити свої дослідження, щоб отримати подальше розуміння планування святилища і топографії місцевості протягом решти років проєкту.

Раніше Фокус писав про неочікуване археологічне відкриття на Мальті. Дослідники розкопали цілий комплекс стародавніх гробниць.

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