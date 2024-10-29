Вказує на поселення лужицької культури: археологи розкопали древній довгий будинок (фото)

Археологи виявили довгий будинок, який як вважають, належав представникам лужицької культури. Цю теорію підтверджують інші знахідки, зокрема поховання та різноманітні артефакти.

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У чеському муніципалітеті Нова Дедина археологи виявили древній довгий будинок лужицької культури. Представники цієї культури бронзового та раннього залізного віку займали регіони, що включають сучасну Польщу, частину Чехії, Словаччини, Німеччини та України, пише Heritage Daily.

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Представники лужицької культури, яка виникла близько 1200 р. до н. е. здебільшого займалися землеробством, доповнюючи його полюванням та збиральництвом.

Їхні характерні довгі будинки, такі як знайдений у Новій Дедині біля річки Оскава, були общинними спорудами, призначеними для проживання великих родин. Ці житла, як правило, будували зі стінами з лози, обмазаними глиною, що забезпечувало необхідну теплоізоляцію і захист від суворих погодних умов.

На думку археологів, нещодавно розкопаний довгий будинок, ймовірно, слугував центральною спорудою в межах великого поселення Фото: Olomouc Archaeological Centre

На думку археологів, нещодавно розкопаний довгий будинок, ймовірно, слугував центральною спорудою в межах великого поселення. Це припущення ґрунтується на знахідці численних ям для зберігання та відходів поблизу місця, що вказує на осілу громаду, яка займалася сільським господарством.

Марко Калабек, дослідник Археологічного центру Оломоуца, поділився інформацією про додаткові знахідки на цьому місці: "Крім того, на місці знайдено п'ять кремаційних могил, що датуються пізньою бронзовою добою (1200-1000 рр. до н. е.)".

Могили містили різні поховальні артефакти, зокрема бронзові шпильки, браслети, персні, урни з кришками та керамічні посудини. Антрополог Лукаш Шин, який брав участь у дослідженні, розповів про результати, зазначивши, що, попри деякі порушення, спричинені глибокою оранкою, були виявлені фрагменти кісток, які залишилися після процесу кремації, що підтверджує наявність кремаційних могил на цьому місці.

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Відкриття цього довгого будинку розкриває спосіб життя і поховальні практики лужицької культури, висвітлюючи її значення як центру раннього розвитку сільського господарства. Такі археологічні знахідки продовжують давати цінне уявлення про давні суспільства та їхню тривку спадщину.

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