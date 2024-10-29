Указывает на поселение лужицкой культуры: археологи раскопали древний длинный дом (фото)
Археологи обнаружили длинный дом, который как считают, принадлежал представителям лужицкой культуры. Эту теорию подтверждают другие находки, в частности захоронения и различные артефакты.
В чешском муниципалитете Нова Дедина археологи обнаружили древний длинный дом лужицкой культуры. Представители этой культуры бронзового и раннего железного века занимали регионы, включающие современную Польшу, часть Чехии, Словакии, Германии и Украины, пишет Heritage Daily.
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Представители лужицкой культуры, которая возникла около 1200 г. до н. э. в основном занимались земледелием, дополняя его охотой и собирательством.
Их характерные длинные дома, такие как найденный в Новой Дедине у реки Оскава, были общинными постройками, предназначенными для проживания больших семей. Эти жилища, как правило, строили со стенами из лозы, обмазанными глиной, что обеспечивало необходимую теплоизоляцию и защиту от суровых погодных условий.
По мнению археологов, недавно раскопанный длинный дом, вероятно, служил центральным сооружением в пределах большого поселения. Это предположение основывается на находке многочисленных ям для хранения и отходов вблизи места, что указывает на оседлую общину, которая занималась сельским хозяйством.
Марко Калабек, исследователь Археологического центра Оломоуца, поделился информацией о дополнительных находках на этом месте: "Кроме того, на месте найдено пять кремационных могил, датируемых поздним бронзовым веком (1200-1000 гг. до н. э.)".
Могилы содержали различные погребальные артефакты, в частности бронзовые булавки, браслеты, кольца, урны с крышками и керамические сосуды. Антрополог Лукаш Шин, который принимал участие в исследовании, рассказал о результатах, отметив, что, несмотря на некоторые нарушения, вызванные глубокой вспашкой, были обнаружены фрагменты костей, которые остались после процесса кремации, что подтверждает наличие кремационных могил на этом месте.Важно
Открытие этого длинного дома раскрывает образ жизни и погребальные практики лужицкой культуры, освещая ее значение как центра раннего развития сельского хозяйства. Такие археологические находки продолжают давать ценное представление о древних обществах и их прочном наследии.
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