Указывает на поселение лужицкой культуры: археологи раскопали древний длинный дом (фото)

Археологи обнаружили длинный дом, который как считают, принадлежал представителям лужицкой культуры. Эту теорию подтверждают другие находки, в частности захоронения и различные артефакты.

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В чешском муниципалитете Нова Дедина археологи обнаружили древний длинный дом лужицкой культуры. Представители этой культуры бронзового и раннего железного века занимали регионы, включающие современную Польшу, часть Чехии, Словакии, Германии и Украины, пишет Heritage Daily.

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Представители лужицкой культуры, которая возникла около 1200 г. до н. э. в основном занимались земледелием, дополняя его охотой и собирательством.

Их характерные длинные дома, такие как найденный в Новой Дедине у реки Оскава, были общинными постройками, предназначенными для проживания больших семей. Эти жилища, как правило, строили со стенами из лозы, обмазанными глиной, что обеспечивало необходимую теплоизоляцию и защиту от суровых погодных условий.

По мнению археологов, недавно раскопанный длинный дом, вероятно, служил центральным сооружением в пределах большого поселения Фото: Olomouc Archaeological Centre

По мнению археологов, недавно раскопанный длинный дом, вероятно, служил центральным сооружением в пределах большого поселения. Это предположение основывается на находке многочисленных ям для хранения и отходов вблизи места, что указывает на оседлую общину, которая занималась сельским хозяйством.

Марко Калабек, исследователь Археологического центра Оломоуца, поделился информацией о дополнительных находках на этом месте: "Кроме того, на месте найдено пять кремационных могил, датируемых поздним бронзовым веком (1200-1000 гг. до н. э.)".

Могилы содержали различные погребальные артефакты, в частности бронзовые булавки, браслеты, кольца, урны с крышками и керамические сосуды. Антрополог Лукаш Шин, который принимал участие в исследовании, рассказал о результатах, отметив, что, несмотря на некоторые нарушения, вызванные глубокой вспашкой, были обнаружены фрагменты костей, которые остались после процесса кремации, что подтверждает наличие кремационных могил на этом месте.

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Открытие этого длинного дома раскрывает образ жизни и погребальные практики лужицкой культуры, освещая ее значение как центра раннего развития сельского хозяйства. Такие археологические находки продолжают давать ценное представление о древних обществах и их прочном наследии.

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