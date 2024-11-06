Ему здесь не место: на древнеримском перевале в Альпах обнаружили бамбуковую тележку (фото)

Артефакт вызвал интерес как среди археологов, так и среди историков, порождая дискуссии о происхождении и назначении находки.

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Недавно в швейцарских Альпах обнаружили неординарный артефакт — бамбуковую тележку. Эту тележку заметил Серджио Вери, путешественник, который путешествовал по перевалу Сплюген, соединяющему долину Гинтеррайн в швейцарском регионе Граубюнден с итальянскими долинами Сан-Джакомо и Кьявенна, пишет Heritage Daily.

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Сам перевал Сплюген использовался на протяжении веков и, возможно, был обозначен как "Cunus Aureus" на древнеримской карте, известной как "Tabula Peutingeriana". Эта карта, созданная под руководством римского чиновника Агриппы во времена правления императора Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.), зафиксировала выдающиеся маршруты и ориентиры по всей Римской империи.

Недавно в швейцарских Альпах обнаружили неординарный артефакт — бамбуковую тележку Фото: Sergio Veri

Тележка, изготовленная из бамбука — неместного растения, завезенного на континент только в конце 1700-х или в начале 1800-х годов — указывает на более позднее происхождение, возможно, из XX века. Предварительные исследования показали, что телега оснащена двумя колесами, изготовленными из бамбуковых прутьев, перевязанных шнурками.

Бамбук, принадлежащий к семейству Poaceae, больше ассоциируется с Азией и другими тропическими климатическими зонами. Его использование в европейской среде, особенно на отдаленном горном перевале, вызывает вопросы о назначении повозки и контексте, в котором она создана. Археологическая служба кантона Граубюнден еще не исследовала вагон, оставляя его точное происхождение и назначение открытыми для исследования.

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Эта находка стала очередной в череде недавних открытий, вызванных изменением климата и таянием альпийских ледников. Обнаружение таких реликвий позволяет по-новому взглянуть на исторические транзитные пути, инструменты и технологии, которые когда-то использовались в этих отдаленных горных регионах.

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