Йому тут не місце: на давньоримському перевалі в Альпах виявили бамбуковий візок (фото)

Артефакт викликав інтерес як серед археологів, так і серед істориків, породжуючи дискусії про походження й призначення знахідки.

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Нещодавно у швейцарських Альпах виявили неординарний артефакт — бамбуковий візок. Цей візок помітив Серджіо Вері, мандрівник, який подорожував перевалом Сплюген, що з'єднує долину Гінтеррайн у швейцарському регіоні Граубюнден з італійськими долинами Сан-Джакомо та К'явенна, пише Heritage Daily.

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Сам перевал Сплюген використовувався впродовж століть і, можливо, був позначений як "Cunus Aureus" на давньоримській карті, відомій як "Tabula Peutingeriana". Ця карта, створена під керівництвом римського чиновника Агріппи за часів правління імператора Августа (27 р. до н. е. — 14 р. н. е.), зафіксувала визначні маршрути та орієнтири по всій Римській імперії.

Нещодавно у швейцарських Альпах виявили неординарний артефакт — бамбуковий візок Фото: Sergio Veri

Візок, виготовлений із бамбука — немісцевої рослини, завезеної на континент лише наприкінці 1700-х або на початку 1800-х років — вказує на пізніше походження, можливо, з XX століття. Попередні дослідження показали, що віз оснащений двома колесами, виготовленими з бамбукових прутів, перев'язаних шнурками.

Бамбук, що належить до родини Poaceae, більше асоціюється з Азією та іншими тропічними кліматичними зонами. Його використання в європейському середовищі, особливо на віддаленому гірському перевалі, викликає питання про призначення воза і контекст, в якому він створений. Археологічна служба кантону Граубюнден ще не досліджувала вагон, залишаючи його точне походження і призначення відкритими для дослідження.

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Ця знахідка стала черговою в низці нещодавніх відкриттів, спричинених зміною клімату та таненням альпійських льодовиків. Виявлення таких реліквій дозволяє по-новому поглянути на історичні транзитні шляхи, інструменти і технології, які колись використовувалися в цих віддалених гірських регіонах.

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