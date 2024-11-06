Більше за перевалочний пункт: археологи зробили важливе відкриття в долині Зеравшан (фото)

Досліджуючи долину Зеравшан у Таджикистані, археологи знайшли свідчення того, що в цій місцевості жили різні людські види. Це відкриття є важливим свідченням ранньої людської міграції через Євразію.

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Нещодавно археологи відкрили важливу археологічну пам'ятку в долині Зеравшан у центральному Таджикистані, яка свідчить про те, що долина була важливим центром ранньої людської міграції через Євразію. Це місце, назване Сой Хавзак, демонструє докази перебування людей приблизно від 150 000 до 20 000 років тому, пише Arkeonews.

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Дослідження під керівництвом професора Йосі Зайднера з Єврейського університету та доктора Шарофа Курбанова з Національної академії наук Таджикистану виявили велику колекцію стародавніх артефактів, включаючи кам'яні інструменти, рештки тварин і збережену рослинність.

Ці знахідки свідчать про те, що долина Зеравшан була домівкою для кількох людських видів Фото: Yossi Zaidner and Team

Ці знахідки свідчать про те, що долина Зеравшан була домівкою для кількох людських видів, таких як сучасні Homo sapiens, неандертальці та денисівці. Дослідження припускає, що цей регіон був чимось більшим, ніж просто проміжним пунктом Шовкового шляху; він міг слугувати ключовим маршрутом для розселення людей задовго до цього періоду.

Розкопки в Сой Хавзак зосередилися на трьох основних ділянках і розкрили шари людської діяльності, виявленні в скельних укриттях на висоті близько 40 метрів над рівнем землі.

Археологи розкопали добре збережені органічні матеріали, такі як обгоріла деревина і кістки, які дають уявлення про давні кліматичні та екологічні умови. Таке збереження дозволяє дослідникам реконструювати екологічний контекст, в якому жили ранні люди.

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Результати дослідження Сой Хавзак можуть змінити наше розуміння того, як ранні людські популяції в Центральній Азії адаптувалися до складних умов льодовикового періоду. Як зазначає професор Зайднер, розуміння цієї динаміки має вирішальне значення для відстеження шляхів людського розвитку та міграції.

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