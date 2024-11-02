Жорстокі та неетичні: що таке "заборонені експерименти"

Те, які аспекти людської поведінки набуті, а які вроджені, завжди цікавило вчених. Намагаючись це дослідити, деякі з них вдалися до так званих "Заборонених експериментів".

Related video

Впродовж історії різні мислителі та правителі проводили експерименти з метою вивчення людської природи, проте багато з них, які називають "Забороненими експериментами", є неетичними. Ці експерименти передбачали виховання дітей в умовах, позбавлених соціальної взаємодії, щоб вивчити те, які аспекти людської поведінки та мови є вродженими, а які — набутими, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одна з версій "Забороненого експерименту" передбачає ізоляцію дитини від усіх форм мови з метою з'ясувати, чи є лінгвістичні здібності вродженими, чи мова набувається лише через соціальний вплив.

Ідея полягає в тому, що, спостерігаючи за дитиною, яка виросла у середовищі, позбавленому мови, можна зробити висновок, чи є мовні структури природно вбудованими в людський мозок, чи вони є виключно продуктом навколишнього середовища.

Хоча ця концепція залишається здебільшого теоретичною, історичні свідчення вказують на спроби її реалізації — хоча й за сумнівних етичних умов.

Одна з відомих історій походить зі Стародавнього Єгипту, де грецький історик Геродот розповідав, що фараон Псамтік I віддав двох немовлят під опіку пастуха, якому заборонили розмовляти з ними. Через два роки одна дитина вимовила "becos", що означало "хліб" давньою фрігійською мовою, і Псамтік зробив припущення, що фрігійська мова — первісна мова людства.

Століттями пізніше імператор Священної Римської імперії Фрідріх II нібито намагався провести подібний експеримент, сподіваючись, що немовлята, виховані без мовлення, зможуть інтуїтивно користуватися однією з кількох давніх мов. Цей експеримент виявився невдалим, оскільки немовлята не могли розвиватися без людської взаємодії.

Термін "Заборонений експеримент" також охоплює ситуації, коли дітей, позбавлених людського впливу, виховують тварини. Роджер Шаттак популяризував цей термін у своїй роботі про Віктора, "Дикого хлопчика з Авейрона", дитину, знайдену у Франції XIX століття, яка, очевидно, жила в ізоляції.

Відносно недавно американський психолог Вінтроп Келлогг у 1930-х роках провів експеримент за участю власної дитини та шимпанзе, на ім'я Гуа. Виховуючи їх разом, Келлог мав на меті спостерігати, як середовище може формувати поведінку.

Однак, хоча Гуа засвоїла деякі людські навички, вона не розвинула мовні навички, які можна було б порівняти з його сином.

Остаточні результати цих експериментів виявилися в кращому випадку непереконливими. Зараз експерти припускають, що результати "Забороненого експерименту" є обмеженими, оскільки ці дослідження часто не враховують складні соціальні потреби як людей, так і нелюдей.

Важливо

Проклята й одержима: археологи виявили шокуючі подробиці поховання вампіра в Польщі (фото)

За словами історикині Сандри Сварт, такі експерименти можуть більше відображати амбіції та упередження тих, хто їх проводить, ніж універсальні істини людської природи. Сварт стверджує, що замість того, щоб давати остаточні відповіді, ці експерименти слугують "чистим екраном", на який дослідники проектують власні припущення, зрештою, мало що розкриваючи про вроджені людські риси.

Раніше Фокус писав про гробницю залізного віку, яку дослідники розкопали в Німеччині.

Також ми розповідали про те, чому стародавні споруди мая досі існують. Вчені провели дослідження й дізналися неочікувані секрети древньої цивілізації.