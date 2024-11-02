Жестокие и неэтичные: что такое "запрещенные эксперименты"

То, какие аспекты человеческого поведения приобретенные, а какие врожденные, всегда интересовало ученых. Пытаясь это исследовать, некоторые из них прибегли к так называемым "Запрещенным экспериментам".

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На протяжении истории разные мыслители и правители проводили эксперименты с целью изучения человеческой природы, однако многие из них, которые называют "Запрещенными экспериментами", являются неэтичными. Эти эксперименты предусматривали воспитание детей в условиях, лишенных социального взаимодействия, чтобы изучить то, какие аспекты человеческого поведения и языка являются врожденными, а какие — приобретенными, пишет IFLScience.

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Одна из версий "Запретного эксперимента" предусматривает изоляцию ребенка от всех форм языка с целью выяснить, являются ли лингвистические способности врожденными, или язык приобретается только через социальное влияние.

Идея заключается в том, что, наблюдая за ребенком, выросшим в среде, лишенной языка, можно сделать вывод, являются ли языковые структуры естественно встроенными в человеческий мозг или они являются исключительно продуктом окружающей среды.

Хотя эта концепция остается в основном теоретической, исторические свидетельства указывают на попытки ее реализации — хотя и при сомнительных этических условиях.

Одна из известных историй происходит из Древнего Египта, где греческий историк Геродот рассказывал, что фараон Псамтик I отдал двух младенцев под опеку пастуха, которому запретили разговаривать с ними. Через два года один ребенок произнес "becos", что означало "хлеб" на древнем фригийском языке, и Псамтик сделал предположение, что фригийский язык — первобытный язык человечества.

Столетиями позже император Священной Римской империи Фридрих II якобы пытался провести подобный эксперимент, надеясь, что младенцы, воспитанные без речи, смогут интуитивно пользоваться одним из нескольких древних языков. Этот эксперимент оказался неудачным, поскольку младенцы не могли развиваться без человеческого взаимодействия.

Термин "Запрещенный эксперимент" также охватывает ситуации, когда дети, лишенные человеческого влияния, воспитываются животными. Роджер Шаттак популяризировал этот термин в своей работе о Викторе, "Диком мальчике из Авейрона", ребенке, найденном во Франции XIX века, который, очевидно, жил в изоляции.

Относительно недавно американский психолог Винтроп Келлогг в 1930-х годах провел эксперимент с участием собственного ребенка и шимпанзе, по имени Гуа. Воспитывая их вместе, Келлог имел целью наблюдать, как среда может формировать поведение.

Однако, хотя Гуа усвоила некоторые человеческие навыки, она не развила языковые навыки, которые можно было бы сравнить с его сыном.

Окончательные результаты этих экспериментов оказались в лучшем случае неубедительными. Сейчас эксперты предполагают, что результаты "Запретного эксперимента" являются ограниченными, поскольку эти исследования часто не учитывают сложные социальные потребности как людей, так и нелюдей.

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По словам историка Сандры Сварт, такие эксперименты могут больше отражать амбиции и предубеждения тех, кто их проводит, чем универсальные истины человеческой природы. Сварт утверждает, что вместо того, чтобы давать окончательные ответы, эти эксперименты служат "чистым экраном", на который исследователи проектируют собственные предположения, в конце концов, мало что раскрывая о врожденных человеческих чертах.

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