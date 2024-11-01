Будут стоять дольше современных сооружений: почему древние города мая до сих пор существуют

Ученые обнаружили, что майя имели свои секреты, как обеспечить долговечность сооружений. Несмотря на отсутствие современных материалов, в джунглях Центральной Америки до сих пор сохранились почти неповрежденные сооружения, которые чудом уцелели.

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Ученые постоянно находят руины древних городов мая в густых джунглях Центральной Америки, где древние сооружения до сих пор стоят, несмотря на века проливных дождей, ураганов и наступающих на них джунглей. Посреди густых лесов вблизи Дос Лагунас археологи недавно открыли целый город майя, который является лишь частью многочисленных находок, пишет BBC.

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Исследователи во главе с археологом Люком Олд-Томасом использовали технологию LiDAR, которая показала, что тысячелетия в суровых тропических условиях мало повлияли на древние сооружения. Долговечность конструкций мая можно объяснить их инновационными строительными технологиями и материалами.

Недавние исследования показывают, что майя использовали природные материалы, такие как каучук, вулканический пепел и экстракты деревьев в строительных растворах, что придавало их сооружениям устойчивость к воздействию окружающей среды.

Например, в растворе древней пирамиды в Виццине исследователи нашли следы каучука, вероятно, из местных деревьев, который должен был бы укреплять раствор. Кроме того, вулканический пепел, найденный в образцах раствора из Рио-Бека, повысил прочность раствора.

Еще одним открытием было использование известковой штукатурки в декорированных структурах, которые и сегодня можно увидеть на таких памятниках, как Тикаль и Копан.

В 2023 году команда под руководством архитектора Карлоса Родригеса-Наварро воссоздала процесс изготовления штукатурки мая и обнаружила, что органические добавки, такие как сок деревьев, укрепляют известковую штукатурку, делая ее устойчивой к физическим и химическим повреждениям со временем.

Природная среда также сыграла свою роль в сохранении этих мест. Густые заросли джунглей защитили многие руины от разрушения или разграбления.

В то время как современное развитие привело к сносу исторических памятников в других регионах, места Майя остаются относительно нетронутыми, частично из-за сложности расчистки густого леса. Майя также разработали сельскохозяйственные практики, которые изменили их ландшафты на устойчивый лад.

Современные строительные практики, которые в значительной степени полагаются на материалы с ограниченным сроком службы и высоким углеродным следом, могли бы извлечь пользу от изучения древних технологий майя. В отличие от современных сталежелезобетонных конструкций, которые служат лишь около века, майя использовали природные материалы, что позволило их сооружениям простоять более тысячи лет.

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Размышляя о достижениях древних майя, Родригес-Наварро отметил что: "Кроме того, что [материалы на основе извести] поглощают CO₂ во время карбонизации, с правильными органическими добавками вы также получите очень долговечный материал".

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