Стоятимуть довше за сучасні споруди: чому стародавні міста мая досі існують

Учені виявили, що мая мали свої секрети, як забезпечити довговічність споруд. Попри відсутність сучасних матеріалів, у джунглях Центральної Америки досі збереглися майже неушкоджені споруди, які дивом уціліли.

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Учені постійно знаходять руїни стародавніх міст мая в густих джунглях Центральної Америки, де стародавні споруди досі стоять, попри століття проливних дощів, ураганів і джунглів, що наступають на них. Посеред густих лісів поблизу Дос Лагунас археологи нещодавно відкрили ціле місто мая, яке є лише частиною численних знахідок, пише BBC.

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Дослідники на чолі з археологом Люком Олд-Томасом використовували технологію LiDAR, яка показала, що тисячоліття в суворих тропічних умовах мало вплинули на древні споруди. Довговічність конструкцій мая можна пояснити їхніми інноваційними будівельними технологіями та матеріалами.

Нещодавні дослідження показують, що мая використовували природні матеріали, такі як каучук, вулканічний попіл та екстракти дерев у будівельних розчинах, що надавало їхнім спорудам стійкості до впливу навколишнього середовища.

Наприклад, у розчині стародавньої піраміди у Віццині дослідники знайшли сліди каучуку, ймовірно, з місцевих дерев, який мав би укріплювати розчин. Крім того, вулканічний попіл, знайдений у зразках розчину з Ріо-Бека, підвищив міцність розчину.

Ще одним відкриттям було використання вапняної штукатурки в декорованих структурах, які й сьогодні можна побачити на таких пам'ятках, як Тікаль і Копан.

У 2023 році команда під керівництвом архітектора Карлоса Родрігеса-Наварро відтворила процес виготовлення штукатурки мая і виявила, що органічні добавки, такі як сік дерев, зміцнюють вапняну штукатурку, роблячи її стійкою до фізичних і хімічних пошкоджень з часом.

Природне середовище також зіграло свою роль у збереженні цих місць. Густі зарості джунглів захистили багато руїн від руйнування чи розграбування.

У той час як сучасний розвиток призвів до знесення історичних пам'яток в інших регіонах, місця мая залишаються відносно недоторканими, частково через складність розчищення густого лісу. Мая також розробили сільськогосподарські практики, які змінили їхні ландшафти на сталий лад.

Сучасні будівельні практики, які значною мірою покладаються на матеріали з обмеженим терміном служби і високим вуглецевим слідом, могли б отримати користь від вивчення стародавніх технологій мая. На відміну від сучасних сталезалізобетонних конструкцій, які служать лише близько століття, мая використовували природні матеріали, що дозволило їхнім спорудам простояти понад тисячу років.

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Розмірковуючи про досягнення стародавніх мая, Родрігес-Наварро зазначив що: "Окрім того, що [матеріали на основі вапна] поглинають CO₂ під час карбонізації, з правильними органічними добавками ви також отримаєте дуже довговічний матеріал".

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