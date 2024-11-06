Виживали завдяки травам: археологи знайшли важливі свідчення про медицину древності (фото)

Під час розкопок у Тафоральті, Марокко, вчені виявили 15000-річні залишки лікарської рослини ефедри. Це відкриття свідчить про те, що древні люди розуміли її властивості та, найголовніше, використовували у лікуванні.

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У Марокко археологи зробили неочікуване відкриття, яке розширює наші знання про стародавні медичні практики. У гроті Тафоральт, також відомому як Грот де Піжонс у Тафохалті вчені знайшли докази використання лікарських трав, що датуються 15000 роками, пише Arkeonews.

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Розкопки в печері тривають з моменту її відкриття у 1908 році. Відоме як найстаріше кладовище Північної Африки, це місце містить щонайменше 34 скелети іберомаврських людей пізнього кам'яного віку. Ці стародавні рештки, разом з нещодавно виявленими рослинними рештками, вказують на ранні знання про лікарські рослини.

У Марокко археологи зробили неочікуване відкриття, яке розширює наші знання про стародавні медичні практики Фото: Nature https://doi.org/10.1038/s41598-024-77785

Команда дослідників проаналізувала макроскам'янілості рослин з відкладень у печері, яким приблизно 15 000 років, і дійшла висновку, що рослина ефедра відігравала важливу роль у доісторичних поховальних ритуалах.

Плоди ефедри виявили в певних місцях печери, призначених для поховань, а радіовуглецевий аналіз підтвердив, що і рештки рослини, і людські останки відносяться до одного й того ж періоду. Це свідчить про те, що ефедру навмисно використовували під час поховальних обрядів, можливо, для того, щоб зберегти або вшанувати померлого.

Ефедра, відома своїми лікувальними властивостями, а попередні дослідження свідчать про те, що рослина використовувалася ранніми спільнотами для лікування застуди та зменшення кровотечі. Це відкриття суперечить попереднім уявленням про доісторичні медичні знання, показуючи, що ранні люди мали глибокі знання про лікарські рослини.

Під час попередніх досліджень на цьому ж місці вчені виявили ознаки однієї з найдавніших відомих хірургічних процедур, що свідчить про те, що ці ранні спільноти поєднували використання рослинних засобів з хірургічними методами для ефективного лікування травм.

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Це відкриття проливає світло на винахідливість доісторичних суспільств Північної Африки, показуючи, як ці громади використовували навколишнє середовище для зміцнення здоров'я і добробуту. Розуміння цих давніх практик допомагає нам оцінити роль, яку рання фітотерапія відігравала у виживанні людини, пропонуючи глибокий зв'язок із джерелами медицини та знаннями предків.

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