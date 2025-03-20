"Від уколів почувалася як овоч": в інтернаті на Львівщині дітей карали "реабілітацією" в психлікарні

Одна з вихованок розповіла, що одразу помітила специфічне ставлення директора до вихованців. На уроках він постійно розповідав дітям про їхнє "сіре" майбутнє, в якому дівчата стануть проститутками і загинуть від рук насильників.

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Скандал з Великолюбінським багатопрофільним навчально-реабілітаційним центром на Львівщині отримав продовження. Його вихованці стали розповідати, що їх примусово відправляли до психлікарні. Про це розповіла NGL.media одна з колишніх вихованок закладу.

Настя Ваньо провела у Великолюбінському інтернаті чотири роки після того, як у 2017 році розформували інтернат у Шептицькому, де вона перебувала до цього.

Дівчина говорить, що одразу помітила специфічне ставлення директора Степана Мащака до вихованців. На уроках він постійно розповідав дітям про їхнє "сіре" майбутнє, в якому дівчата стануть проститутками і загинуть від рук насильників.

Також Настя розповіла, що коли переїхала у Великий Любінь, то мала 150 євро від італійської сім’ї, які їй дали на встановлення брекетів, і вона віддала їх директору і повідомила, що має витратити їх на вирівнювання зубів. Через деякий час вона нагадала керівнику закладу про гроші, але він сказав, що "вже пізно".

"Директор сказав, що це можна було зробити до 14 років. Вгадайте, скільки років було мені? Якраз 14. Натомість запропонував купити телефон Xiomi, я погодилася. Що він зробив з рештою заощаджень, не знаю", — каже дівчина.

За проступки карали психлікарнею

Дівчина розповідає, що за погану поведінку вихованців відвозили до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Зокрема, вона сама "лежала" там 5 разів. Вона згадує, що знайшла безпритульну кішку і принесла її до інтернату, а коли директор дізнався про це, розлютився і хотів забрати тварину, але та втекла і сховалася під диваном. Тоді Мащак пообіцяв відправити Настю до психлікарні.

Вона втекла, але згодом повернулася до закладу, бо не мала куди йти. В інтернаті вже була поліція.

"Один з поліцейських вдарив мене в обличчя і копнув. Він був злий. Я пояснювала, що не хочу в психлікарню, але це не мало значення. Мене посадили в машину і відправили на "реабілітацію", – розповіла випускниця.

Там на дівчину чекало примусове лікування.

"Нас будили о сьомій, видавали таблетки і перевіряли роти, щоб ми їх ковтнули. Далі на дві–три години пускали вихователів. Потім можна було дивитися мультик "Зоотрополіс", який вмикали по колу протягом дня. Але найгірше — уколи, від них я почувалася як овоч, просто дивилася в стіну", — згадує Настя.

У Львівській обласній психіатричній лікарні журналістам сказали, що слова дівчини про примусове лікування можуть бути маніпуляцією, а також зазначили, що діти проходили лікування за показаннями.

Загалом у 2024 році через дитяче відділення психлікарні пройшли 15 вихованців Великолюбінського інтернату. У 2023-му — ще 20.

Водночас після відсторонення директора, яке відбулося наприкінці вересня минулого року, жодна дитина з інтернату не була на лікуванні у психлікарні. Незалежні спостерігачі вважають, що психіатричне лікування як покарання використовують у багатьох українських інтернатах.

"Я знаю, що це багатьох шокує, але це дуже поширена практика у більшості інтернатних закладів. Я знаю особисто випускників, для яких це просто було нормою: за погану поведінку — в психушку. Проблема у тому, що їх туди привозять і часто не фіксують у документах. Тобто якщо зробити запит по конкретній дитині, то її там і не було", — розповіла у своєму інтерв’ю Інна Мірошниченко, учасниця моніторингових груп Уповноваженого з прав людини.

Директор лягав у ліжко до дівчаток і змушував цілуватися

Зазначається, що 64-річний Степан Мащак керував інтернатом 20 років. За даними розслідування, вихованки скаржилися на сексуальне насильство з боку Мащака. За їхніми словами, директор лягав до них у ліжко, примушував цілуватися і торкався їхніх інтимних місць.

Крім цього, діти скаржилися, що директор забирав у них банківські картки, куди надходили соціальні виплати, обіцяючи, що на відкладені кошти купить їм телефони, але так цього і не зробив.

Моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провела перевірку закладу, під час якої виявила серйозні порушення умов утримання дітей. Під час перевірки у закладі виявили випадки залякування і отримали свідчення про те, що дітям вводили препарати, які спричиняють втрату здатності рухатися.

Нагадаємо, що 13 грудня повідомлялося, що на Львівщині з дитячого реабілітаційного центру, який потрапив у скандал через побиття вихователями дітей, забрали сімох вихованців. Двоє з них вже знайшли родини.