Зі скандального інтернату на Львівщині забрали семеро дітей: Садовий розповів про їхню долю

Розслідування у справі знущання з дітей в реабілітаційному центрі ще триває. Двоє з вилучених дітей вже знайшли родини.

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На Львівщині з дитячого реабілітаційного центру, який потрапив у скандал через побиття вихователями дітей, забрали сімох вихованців. Двоє з них вже знайшли родини. Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

"На початку осені всю країну обурила ситуація з інтернатом на Львівщині, де з дітьми жорстоко поводилися. Семеро вихованців цього закладу були переведені до нашого комунального центру "Рідні". Маємо добрі новини: за два місяці двоє з цих дітей уже знайшли нові родини. Ще троє проходять етап знайомства з потенційними опікунами. Найстаршу дівчинку прийняв під опіку християнський притулок", — розповів Садовий.

Він додав, що ці діти вже незабаром святкуватимуть Різдво у родинному колі, а до цього доклали руки працівники Управління у справах дітей та команди центру "Рідні".

"Це одна з багатьох історій, які сьогодні прозвучали на форумі з питань опіки та всиновлення. Слідство триває. Покарання нелюдів, які знущалися над дітьми — це справа честі", — написав він.

Побиття дітей в реабілітаційному центрі на Львівщині: що відомо

7 жовтня в мережі з'явилося відео з побиттям вихователькою Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру дитини залізним прутом. Після того, як неповнолітня впала на канапу, жінка продовжила лупцювати її кулаками, зокрема по голові, та називати "скотинякою".

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на скандал, а заклад перевірили його монітори. Вони виявили, що діти зазнають фізичних знущань, а також не доїдають, через що деякі з них підпрацьовують на похоронах — копають могили, миють та відспівують покійників.

Вихованці закладу розповіли, що директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку".