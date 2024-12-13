Из скандального интерната на Львовщине забрали семеро детей: Садовый рассказал об их судьбе

Расследование по делу издевательства над детьми в реабилитационном центре еще продолжается. Двое из изъятых детей уже нашли семьи.

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На Львовщине из детского реабилитационного центра, который попал в скандал из-за избиения воспитателями детей, забрали семерых воспитанников. Двое из них уже нашли семьи. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"В начале осени всю страну возмутила ситуация с интернатом на Львовщине, где с детьми жестоко обращались. Семеро воспитанников этого заведения были переведены в наш коммунальный центр "Родные". Есть хорошие новости: за два месяца двое из этих детей уже нашли новые семьи. Еще трое проходят этап знакомства с потенциальными опекунами. Самую старшую девочку принял под опеку христианский приют", — рассказал Садовый.

Он добавил, что эти дети уже скоро будут праздновать Рождество в семейном кругу, а к этому приложили руки работники Управления по делам детей и команды центра "Родные".

"Это одна из многих историй, которые сегодня прозвучали на форуме по вопросам опеки и усыновления. Следствие продолжается. Наказание нелюдей, которые издевались над детьми — это дело чести", — написал он.

Избиение детей в реабилитационном центре на Львовщине: что известно

7 октября в сети появилось видео с избиением воспитательницей Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра ребенка железным прутом. После того, как несовершеннолетняя упала на диван, женщина продолжила бить ее кулаками, в частности по голове, и называть "скотинякой".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал, а заведение проверили его мониторы. Они обнаружили, что дети подвергаются физическим издевательствам, а также не доедают, из-за чего некоторые из них подрабатывают на похоронах — копают могилы, моют и отпевают покойников.

Воспитанники заведения рассказали, что директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение",