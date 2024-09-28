Дети обращались, но полиция не реагировала: на Львовщине расследуют сексуальное насилие в учебном заведении

Воспитанники заведения рассказали, что директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение", рассказал Дмитрий Лубинец.

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Правоохранители начали расследовать случаи сексуального насилия над детьми в одном из учебно-реабилитационных центров на Львовщине. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица.

"По предварительной информации, в учебно-реабилитационном заведении на Львовщине над воспитанниками заведения вероятно совершалось физическое, психологическое и сексуальное насилие. Сейчас дети помещены в безопасное место. Проводятся первоочередные следственные действия", — говорится в сообщении.

О факте сексуального насилия в заведении стало известно благодаря публикации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. омбудсмен заявил, что получил сообщение о том, что директор учебно-реабилитационного заведения возможно осуществлял физическое, психологическое и сексуальное насилие в отношении детей. В заведение сразу отправились представители омбудсмена и проверили полученную информацию на месте, в частности, опросили детей.

"Нами зафиксированы показания детей о том, что директор совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц учреждения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня. Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится", — рассказал Лубинец.

Он отметил, что к детям так относился не только директор, но и работники, что, по мнению Лубинца, делало невозможным дальнейшее развитие и реабилитацию воспитанников заведения.

"Что шокировало: в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", — рассказал Лубинец.

Он заявил, что его представители написали заявление в полицию. По результатам реагирования — открыто уголовное производство, в частности по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины: "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

Напомним, что 19 сентября Дмитрий Лубинец сообщил, что на Ивано-Франковщине подопечные психоневрологического интерната подвергаются физическому насилию со стороны работников.