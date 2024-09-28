Діти зверталися, але поліція не реагувала: на Львівщині розслідують сексуальне насильство в закладі освіти

Вихованці закладу розповіли, що директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку", розповів Дмитро Лубінець.

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Правоохоронці почали розслідувати випадки сексуального насильства над дітьми у одному з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи.

"За попередньою інформацією, у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Зараз дітей поміщено у безпечне місце. Проводяться першочергові слідчі дії", — йдеться в повідомленні.

Про факт сексуального насильства у закладі стало відомо завдяки публікації уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. омбудсмен заявив, що отримав повідомлення про те, що директор навчально-реабілітаційного закладу можливо здійснював фізичне, психологічне та сексуальне насилля щодо дітей. До закладу одразу вирушили представники омбудсмена і перевірили отриману інформацію на місці, зокрема, опитали дітей.

"Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня. Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде", — розповів Лубінець.

Він зауважив, що до дітей так ставився не лише директор, а й працівники, що, на думку Лубінця, унеможливлювало подальший розвиток та реабілітацію вихованців закладу.

"Що шокувало: впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", — розповів Лубінець.

Він заявив, що його представники написали заяву до поліції. За наслідками реагування — відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

Нагадаємо, що 19 вересня Дмитро Лубінець повідомив, що на Івано-Франківщині підопічні психоневрологічного інтернату зазнають фізичного насильства з боку працівників.