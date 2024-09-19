На Івано-Франківщині працівниця інтернату побила підопічну: Лубінець відреагував (фото)

У побитої на спині виявили синці та садна. Факт побиття зафіксували та подали заяву до поліції, розповів омбудсмен.

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На Івано-Франківщині підопічні психоневрологічного інтернату зазнають фізичного насильства з боку працівників. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, він отримав інформацію, що в жіночому психоневрологічному інтернаті у Коломиї працівниця закладу, ймовірно, побила підопічну. На місце події вирушили його представники.

Вони перевірили умови перебування підопічних в інтернаті на дотримання прав людини, поспілкувалися з керівництвом.

У побитої жінки на спині виявили синці та садна. Факт побиття зафіксували та подали заяву до поліції.

Підопічна інтернату після побиття

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Зараз розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.

"Адміністрація закладу, довідавшись про інцидент, вжила заходів для усунення працівниці, яка побила підопічну, проводиться службове розслідування. Ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер засуджений, якого доправили до медзакладу в тяжкому стані після побиття. Чоловікові вчасно не надали медичну допомогу, а керівництво виправного закладу намагалося приховати інцидент.