На Ивано-Франковщине работница интерната избила подопечную: Лубинец отреагировал (фото)

У избитой на спине обнаружили синяки и ссадины. Факт избиения зафиксировали и подали заявление в полицию, рассказал омбудсмен.

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В Ивано-Франковской области подопечные психоневрологического интерната подвергаются физическому насилию со стороны работников. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, он получил информацию, что в женском психоневрологическом интернате в Коломые работница заведения, вероятно, избила подопечную. На место происшествия отправились его представители.

Они проверили условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека, пообщались с руководством.

У избитой женщины на спине обнаружили синяки и ссадины. Факт избиения зафиксировали и подали заявление в полицию.

Подопечная интерната после избиения

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас начали досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.

"Администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную, проводится служебное расследование. Никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, что ранее в Днепре в больнице имени Мечникова умер осужденный, которого доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после избиения. Мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь, а руководство исправительного учреждения пыталось скрыть инцидент.