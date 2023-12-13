Осліп на одне око та не міг ходити: у Дніпрі після жорстокого побиття в колонії помер засуджений

Чоловікові вчасно не надали медичну допомогу, а керівництво виправного закладу намагалося приховати інцидент, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Related video

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер засуджений, якого доправили до медзакладу в тяжкому стані після побиття. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"10 грудня помер Сергій Троцько — засуджений, якого спершу побили в одному з місць несвободи, а згодом — приховали тяжку травму та не надали належного лікування", — проінформував він.

Важливо

Житель Хмельниччини вбив знайомого, бо сплутав його з російським солдатом: подробиці

У тому, що сталося, омбудсмен звинуватив Міністерство юстиції України, яке, за його словами, не реагує на порушення прав людини в місцях несвободи.

Лубінець розповів, що під час відвідування Софіївської виправної колонії №45 група НПМ представники Офісу омбудсмена та громадськості виявили Сергія Троцька в неврологічному відділенні Софіївської багатопрофільної лікарні №45. Він перебував там у важкому стані. Тоді моніторам так і не вдалося поспілкуватися з чоловіком.

"Уже тоді Сергій не міг говорити через стан здоров’я. У хворого була деформація кісток черепа, порушення мовлення, відсутність зору на одне око. Засуджений навіть не міг сам за собою доглядати й ходити", — зазначив Лубінець.

Побитий Сергій Троцько в лікарні

За фактом порушення прав людини в Офісі омбудсмена відкрили провадження та повідомили про подію до поліції, зокрема, і про неналежне та несвоєчасне надання медичної допомоги, а також імовірне катування засудженого. Також до Офісу генерального прокурора скерували подання щодо порушення права засудженого на належну медичну допомогу, а також невиконання ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 26 жовтня 2023 року щодо проведення медичного обстеження засудженого.

Після цього побитого засудженого перевели на лікування до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, де він помер.

"Сергій був засудженим, і відповідальність за його життя і здоров’я несла держава, а саме профільні установи. Тому ця ситуація потребує ретельного розслідування", — наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що нардеп Дубінський на суді заявив, що в СІЗО йому зламали два ребра. У поліції заявляли, що судмедекспертиза не показала побоїв.

Раніше повідомлялося, що у водоймі на околицях Києві знайшли тіло українського військового. Правоохоронці вже затримали підозрюваного — ним виявився знайомий військовослужбовця.