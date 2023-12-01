Вдарили ножем 15 разів: у Києві жорстоко вбили військового (фото, відео)

За інформацією слідства, військового вбив його знайомий з Вінниччини. Підозрюваного затримали та доставили у СІЗО, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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У водоймі на околицях Києві знайшли тіло українського військового. Правоохоронці вже затримали підозрюваного — ним виявився знайомий військовослужбовця. Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

Фото: Нацполіція

За інформацією слідства, чоловік на власному автомобілі їхав у госпіталь. По дорозі до медзакладу він навідався до свого товариша, щоб взяти документи. Однак між ними виник конфлікт через борг, під час якого підозрюваний вдарив військового 15 разів ножем у шию, грудну клітку та голову.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Переконавшись, що чоловік загинув, зловмисник поклав тіло у спальник та обмотав поліетиленовою плівкою. Далі він поклав тіло військового у багажник автомобіля, на якому приїхав чоловік, та відвіз до водойми.

Імовірним вбивцею виявився 31-річний мешканець Вінницької області, який також є фігурантом справи про розбійний напад на двох жінок.

Його затримали, повідомили про підозру в умисному вбивстві, та доставили до СІЗО. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку травня у Києві військовослужбовець розстріляв з автомата двох своїх товаришів по службі. Після скоєного він намагався втекти, але був затриманий.

Також 22 жовтня повідомлялося, що на в’їзді у Київ на блокпості автомобіль на смерть збив військового. Відомо, що підозрюваний був тверезим та не впорався з керуванням.