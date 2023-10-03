Убивство військових у Києві товаришем по службі: ЗМІ розкрили подробиці стрілянини в центрі міста
Військового, який стріляв з автомата, затримали — йому загрожує до 15-и років позбавлення волі. Інцидент мав місце ще 1 жовтня.
У центрі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло двоє людей. Стрільця затримано — ним виявився військовий, а загиблі — двоє військовослужбовців. Про це у вівторок, 3 жовтня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поліцію Києва.
Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що військовий застрелив чоловіків з автоматичної зброї. Інцидент стався в ніч на неділю, 1 жовтня.
Повідомляється, що після того, що сталося, він спробував втекти з місця злочину, але згодом був затриманий правоохоронними органами.
Поліція розпочала кримінальне розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України, за фактом умисного вбивства. За цей злочин підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Наразі проводиться слідство з метою з'ясування всіх обставин цього інциденту та його причин.
Стрілянина в Києві — що відомо
Уранці 3 жовтня повідомлялося, що в Києві військовий відкрив стрілянину з автомата, унаслідок якої загинули двоє його товаришів по службі. Інцидент стався на вулиці Лаврська в Печерському районі Києва. За даними місцевих ЗМІ, двоє постраждалих померли на місці події, а стрільця затримали через дві години після вбивства.
Нагадаємо, 16 вересня російські окупанти вбили молоде подружжя за відмову у співпраці та небажання брати паспорти РФ.