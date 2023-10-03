Убийство военных в Киеве сослуживцем: СМИ раскрыли подробности стрельбы в центре города

Военного, который стрелял из автомата, задержали — ему грозит до 15-и лет лишения свободы. Инцидент имел место еще 1 октября.

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В центре Киева произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек. Стрелок задержан — им оказался военный, а погибшие — двое военнослужащих. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию Киева.

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что военный застрелил мужчин из автоматического оружия. Инцидент произошел на ночь на воскресенье, 1 октября.

Сообщается, что после произошедшего, он попытался скрыться с места преступления, но впоследствии был задержан правоохранительными органами.

Полиция начала уголовное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины, по факту умышленного убийства. За данное преступление подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

На данный момент проводится следствие с целью выяснения всех обстоятельств данного инцидента и его причин.

Стрельба в Киеве – что известно

Утром 3 октября сообщалось, что в Киеве военный открыл стрельбу из автомата, в результате которой погибли два его сослуживца. Инцидент произошел на улице Лаврская в Печерском районе Киева. По данным местных СМИ, двое пострадавших скончались на месте происшествия, а стрелка задержали через два часа после убийства.

Задержание военного, который расстрелял двоих человек

Напомним, 16 сентября российские оккупанты убили молодых супругов за отказ в сотрудничестве и нежелание брать паспорта РФ.