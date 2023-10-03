В Киеве военный расстрелял сослуживцев, — СМИ (фото)
Сообщается, что между военными произошел конфликт, во время которого один из них использовал табельное оружие.
В Киеве военный расстрелял двух сослуживцев. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным издания, инцидент произошел ночью 3 октября на улице Лаврская.
"Между военнослужащим ВСУ Константином К. и двумя другими военными возник конфликт, во время которого К. из своего табельного автомата расстрелял обоих военных", — говорится в сообщении.
После содеянного военнослужащий пытался убежать, но через 2 часа его задержали правоохранители. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы".
Фокус обратился в пресс-службу Государственного бюро расследований относительно расстрела военнослужащих. Там отметили, что уточняют обстоятельства происшествия.
Обновлено 11:56: в ГБР Фокусу сообщили, что убийство военных будет расследовать не Государственное бюро расследований, а правоохранительные органы.
Правоохранительные органы пока официально не комментировали информацию об убийстве военнослужащих в Киеве.
Напомним, что под оккупированным Мелитополем нетрезвый российскийвоенный расстрелял трех патриотов из Чувашии.
Ранее сообщалось, что один из командиров армии ВС РФ расстрелял технику и автомобили сослуживцев из-за гуманитарной помощи, которую передавали из России.