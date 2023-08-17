"Из-за замечания": на Днепропетровщине пьяный военнослужащий застрелил двоих товарищей

Подозреваемый в убийстве задержан, он находится под стражей, пишут СМИ. В областной полиции сообщили Фокусу, что уже открыли производство из-за убийства мужчин.

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На Днепропетровщине пьяный солдат застрелил двух товарищей. Инцидент произошел в селе Росишки Синельниковского района области, где находились бойцы. Об этом пишет 368.media.

Сообщается, что военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возмутился из-за замечания сослуживцев по поводу несоблюдения правил внутреннего распорядка дня и дисциплины в подразделении. Он взял в руки АКСУ-74 и расстрелял собратьев.

Фокус обратился за комментарием по поводу убийства военнослужащих в Государственное бюро расследования, там сообщили, что делом занимается Нацполиция Днепропетровской области.

В полиции Днепропетровщины факт убийства мужчин подтвердили.

"У нас есть такое уголовное производство. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Его расследует отдел полиции №4 Синельниковского районного управления полиции. Больше подробностей пока сказать не могу", — прокомментировала Фокусу пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская.

Как сообщают в СМИ, подозреваемый в убийстве задержан, он находится под стражей.

Напомним, что в Закарпатской области Хустский районный суд вынес приговор двум подросткам, которые жестоко убили собственную мать и избавились от ее тела.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области сын депутата от ОПЗЖ заказал убийство члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.