"Через зауваження": на Дніпропетровщині п'яний військовослужбовець застрелив двох товаришів

Підозрюваного у вбивстві затримано, він перебуває під вартою, пишуть ЗМІ. У обласній поліції повідомили Фокусу, що вже відкрили провадження через вбивство чоловіків.

Related video

На Дніпропетровщині п’яний солдат застрелив двох товаришів. Інцидент трапився у селі Росішки Синельниківського району області, де перебували бійці. Про це пише 368.media.

Повідомляється, що військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обурився через зауваження товаришів по службі з приводу недотримання правил внутрішнього розпорядку дня та дисципліни в підрозділі. Він взяв до рук АКСУ-74 та розстріляв побратимів.

Фокус звернувся за коментарем з приводу вбивства військовослужбовців до Державного бюро розслідування, там повідомили, що справою займається Нацполіція Дніпропетровської області.

У поліції Дніпропетровщини факт вбивства чоловіків підтвердили.

"В нас є таке кримінальне провадження. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Його розслідує відділ поліції №4 Синельниківського районного управління поліції. Більше подробиць поки що сказати не можу", — прокоментувала Фокусу речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

Як повідомляють в ЗМІ, підозрюваного у вбивстві затримано, він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що у Закарпатській області Хустський районний суд виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір і позбулися її тіла.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині син депутата від ОПЗЖ замовив убивство члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.