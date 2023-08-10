Допомогти батькові: на Вінниччині син депутата від ОПЗЖ замовив убивство колеги, — ДБР (відео)

За версією слідства, щоб "вирішити" питання із земельною комісією, син депутата найняв кілерів, якими виявилися співробітники ДБР. За "вбивство" члена комісії він заплатив 8,5 тисяч доларів.

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Колишнього депутата Жмеринської міської ради у Вінницькій області затримали співробітники Державного бюро розслідувань за підозрою в організації вбивства депутата. Про це в четвер, 10 серпня, повідомили в пресслужбі ДБР.

Повідомляється, що батько затриманого також є колишнім народним депутатом VII скликання від "Партії регіонів" і чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. Починаючи від початку повномасштабного вторгнення, він залишив Україну і фактично не здійснює свої депутатські обов'язки, а його бізнес-інтереси в місті представляє син, зазначають у ДБР. Імовірно, йдеться про Віктора Жеребнюка та його сина, якого також звуть Віктор.

Віктор Жеребнюк (праворуч) і його син Фото: Zaxid.net

За версією слідства, причиною організації вбивства став конфлікт батька з членом постійної земельної комісії Жмеринської міськради. Член комісії блокував розгляд питань, пов'язаних з особистими та бізнес-інтересами сім'ї підозрюваного, які стосувалися виділення земельних ділянок під будівництво.

Для того, щоб "вирішити" конфлікт, син депутата доручив пошук виконавців убивства третім особам і надав інформацію про майбутню жертву. Оцінив вартість життя свого колеги у 8,5 тисяч доларів.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Співробітники ДБР провели спецоперацію, під час якої правоохоронці під виглядом кілерів імітували вбивство місцевого депутата, зробили фотографії в постановчих обставинах й після отримання оплати за злочин затримали організатора.

Під час обшуків у нього знайшли зброю і докази, що підтверджують злочинні плани учасників.

Затриманому було оголошено про підозру, і наразі вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Як зазначили в ДБР, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, і встановлюється можлива участь батька затриманого.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що СБУ затримала депутата з Кропивницького, який під час війни продовжив займатися рекетом.

Раніше, 8 серпня, повідомлялося про те, що правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька на хабарі. 9 серпня суд відправив його під арешт із можливістю внести заставу в 30 млн грн.