Помочь отцу: в Винницкой области сын депутата от ОПЗЖ заказал убийство коллеги, — ГБР (видео)

По версии следствия, чтобы "решить" вопрос с земельной комиссией, сын депутата нанял киллеров, которыми оказались сотрудники ГБР. За "убийство" члена комиссии он заплатил 8,5 тысяч долларов.

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Бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований по подозрению в организации убийства депутата. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что отец задержанного также является бывшим народным депутатом VII созыва от "Партии регионов" и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной ОПЗЖ. Начиная с начала полномасштабного вторжения, он покинул Украину и фактически не осуществляет свои депутатские обязанности, а его бизнес интересы в городе представляет сын, отмечают в ГБР. Вероятно, речь идет о Викторе Жеребнюке и его сыне, которого также зовут Виктор.

Виктор Жеребнюк (справа) и его сын Фото: Zaxid.net

По версии следствия, причиной организации убийства стал конфликт отца с членом постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета. Член комиссии блокировал рассмотрение вопросов, связанных с личными и бизнес-интересами семьи подозреваемого, которые касались выделения земельных участков под строительство.

Для того, чтобы "решить" конфликт, сын депутата поручил поиск исполнителей убийства третьим лицам и предоставил информацию о будущей жертве. Оценил стоимость жизни своего коллеги в 8,5 тысяч долларов.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Сотрудники ГБР провели спецоперацию, в ходе которой правоохранители под видом киллеров имитировали убийство местного депутата, сделали фотографии в постановочной обстановке и после получения оплаты за преступление задержали организатора.

В ходе обысков у него нашли оружие и доказательства, подтверждающие преступные планы участников.

Задержанному было объявлено о подозрении, и в настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения. Как отметили в ГБР, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, и устанавливается возможное участие отца задержанного.

Напомним, 9 августа сообщалось, что СБУ задержала депутата из Кропивницкого, который во время войны продолжил заниматься рэкетом.

Ранее, 8 августа, сообщалось о том, что правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько на взятке. 9 августа суд отправил его под арест с возможностью внести залог в 30 млн грн.