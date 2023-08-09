С залогом в 30 млн: ВАКС отправил нардепа Гунько под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Анатолию Гунько. Нардеп с решением не согласен и будет подавать апелляцию.

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Высший антикоррупционный суд 9 августа избрал меру пресечения народному депутату от фракции "Слуга народа" Анатолию Гунько, которого подозревают в коррупции. Об этом говорится в трансляции заседания ВАКС.

Гунько отправили под стражу до 7 октября с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с возложением на него определенных обязанностей, которые определит суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн гривен. Защита нардепа ходатайствовала о домашнем аресте.

По словам прокурора, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Реакция нардепа на решение суда

Сам Гунько пожаловался на политическое давление и заверил, что никаких оснований подозревать его в незаконном обогащении нет, сообщает"Страна".

"Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Я инвалид первой группы, а учитывая размер залога, у меня нет таких денег, поэтому будем подавать апелляцию", — заявил Гунько.

Нардеп также прокомментировал опубликованную НАБУ запись разговора, где он обсуждает стоимость передачи 1 гектара земли в пользование кому-то бизнесмену.

"Когда я говорил о деньгах, я имел в виду, что предприятие должно иметь деньги и платить официально за доход, чтобы правоохранители не имели вопросов. Я не имел в виду кэш для правоохранителей", — подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 августа НАБУ опубликовало запись разговора народного депутата фракции "Слуга народа" Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некоему бизнесмену

Кроме этого, 9 августа сообщалось, что нардепу Гунько от "Слуги народа" объявили подозрение и запросят арест. Его обвиняют в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду.