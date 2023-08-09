"Есть 2000 гектаров": НАБУ показало, как нардеп Гунько торговал землей (видео)

Авансовый платеж, по словам Гунько, в такой "схеме" составляет 50 долларов за 1 гектар земли.

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Национальное антикоррупционное бюро 9 августа опубликовало запись разговора народного депутата фракции "Слуга народа" Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену, сообщает пресс-служба НАБУ.

В опубликованом видео предприниматель говорит, что его интересуют земли в Кировоградской, Черкасской и Винницкой области. Нардеп в свою очередь, предлагает 2000 гектаров в Ровенской области, где можно сеять рапс или озимые культуры. Депутат говорит, что это то, что есть в наявности, так как другие земли засеяны и нужно ждать уборку урожая.

В разговоре с предпринимателем нардеп заявил, что для контроля над государственным предприятием и земельной обработкой необходимо дать неправомерную выгоду ему и правоохранительным органам — 130 – 150 долларов США за один гектар в зависимости от региона.

Также подозреваемый утверждает, что может обеспечить назначение подконтрольного директора ГП (государственного предприятия — ред.).

В этом разговоре народный избранник озвучивает авансовый платеж взятки — 50 долларов США за 1 гектар земли.

Получение взятки действующим нардепом: переговоры участников по передаче в аренду госземель

Что известно о деле

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП 8 августа разоблачила действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции.

Правоохранители разоблачили нардепа "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.

Задержание нардепа на взятке Фото: НАБУ

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 8 августа в САП озвучили детали передачи денег Гунько. По информации правоохранителей, полученные народным депутатом 85 тысяч долларов были лишь задатком. В целом избранник должен был получить 221 тысячу долларов.

Кроме этого, 9 августа сообщалось, что нардепу Гунько от "Слуги народа" объявили подозрение и запросят арест. Его обвиняют в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду.