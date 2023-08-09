"Є 2000 гектарів": НАБУ показало, як нардеп Гунько торгував землею (відео)

Авансовий платіж, за словами Гунька, у такій "схемі" становить 50 доларів за 1 гектар землі.

Related video

Національне антикорупційне бюро 9 серпня опублікувало запис розмови народного депутата фракції "Слуга народу" Гунька, де він обговорює корупційні тарифи за передання землі в користування якомусь бізнесменові, повідомляє пресслужба НАБУ.

В опублікованому відео підприємець каже, що його цікавлять землі в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій області. Нардеп, зі свого боку, пропонує 2000 гектарів у Рівненській області, де можна сіяти ріпак або озимі культури. Депутат каже, що це те, що є в наявності, оскільки інші землі засіяні і потрібно чекати збирання врожаю.

У розмові з підприємцем нардеп заявив, що для контролю над державним підприємством і земельним обробітком необхідно дати неправомірну вигоду йому та правоохоронним органам — 130 — 150 доларів США за один гектар залежно від регіону.

Також підозрюваний стверджує, що може забезпечити призначення підконтрольного директора ДП (державного підприємства — ред.).

У цій розмові народний обранець озвучує авансовий платіж хабара — 50 доларів США за 1 гектар землі.

Отримання хабара чинним нардепом: переговори учасників щодо передачі в оренду держземель

Що відомо про справу

Служба безпеки України спільно з НАБУ і САП 8 серпня викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції.

Правоохоронці викрили нардепа "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди в розмірі 85 тис. доларів США.

Затримання нардепа на хабарі Фото: НАБУ

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання про повідомлення про підозру народному депутату та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 8 серпня в САП озвучили деталі передачі грошей Гуньку. За інформацією правоохоронців, отримані народним депутатом 85 тисяч доларів були лише завдатком. Загалом обранець мав отримати 221 тисячу доларів.

Окрім цього, 9 серпня повідомлялося, що нардепу Гуньку від "Слуги народу" оголосили підозру і запросять арешт. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.