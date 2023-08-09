"Є 2000 гектарів": НАБУ показало, як нардеп Гунько торгував землею (відео)
Авансовий платіж, за словами Гунька, у такій "схемі" становить 50 доларів за 1 гектар землі.
Національне антикорупційне бюро 9 серпня опублікувало запис розмови народного депутата фракції "Слуга народу" Гунька, де він обговорює корупційні тарифи за передання землі в користування якомусь бізнесменові, повідомляє пресслужба НАБУ.
В опублікованому відео підприємець каже, що його цікавлять землі в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій області. Нардеп, зі свого боку, пропонує 2000 гектарів у Рівненській області, де можна сіяти ріпак або озимі культури. Депутат каже, що це те, що є в наявності, оскільки інші землі засіяні і потрібно чекати збирання врожаю.
У розмові з підприємцем нардеп заявив, що для контролю над державним підприємством і земельним обробітком необхідно дати неправомірну вигоду йому та правоохоронним органам — 130 — 150 доларів США за один гектар залежно від регіону.
Також підозрюваний стверджує, що може забезпечити призначення підконтрольного директора ДП (державного підприємства — ред.).
У цій розмові народний обранець озвучує авансовий платіж хабара — 50 доларів США за 1 гектар землі.
Що відомо про справу
Служба безпеки України спільно з НАБУ і САП 8 серпня викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції.
Правоохоронці викрили нардепа "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди в розмірі 85 тис. доларів США.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання про повідомлення про підозру народному депутату та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 8 серпня в САП озвучили деталі передачі грошей Гуньку. За інформацією правоохоронців, отримані народним депутатом 85 тисяч доларів були лише завдатком. Загалом обранець мав отримати 221 тисячу доларів.
Окрім цього, 9 серпня повідомлялося, що нардепу Гуньку від "Слуги народу" оголосили підозру і запросять арешт. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду.