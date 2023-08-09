Хабар за землю: нардепу Гуньку від "Слуги народу" оголосили підозру і запросять арешт, — САП

За версією слідства, парламентарій зажадав від бізнесмена $221 тисячу за те, що б "вирішити" питання з орендою державної землі. Йому загрожує конфіскація майна і термін до 12-ти років.

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8 серпня 2023 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунули підозру народному депутату України. Його звинувачують у неправомірному отриманні фінансової вигоди за надання приватному підприємцю державних земель в оренду. Про це в середу, 9 серпня, повідомили у пресслужбі САП.

У відомстві не називають ім'я нардепа, але уточнили, що йдеться про голову Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування корупційних злочинів на державних підприємствах і організаціях Національної академії аграрних наук, яким є нардеп від фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько. 8 серпня ЗМІ повідомляли про його затримання співробітниками САП і НАБУ.

У чому підозрюють Анатолія Гунька

За версією слідства, Гунько зловживав своїми повноваженнями для передання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Академії аграрних наук.

В обмін на це народний депутат зажадав від підприємця "винагороду" в розмірі 221 тис. доларів, із розрахунку 130 доларів за 1 га державної землі.

Міжвідомча група правоохоронців затримала депутата та його спільників, коли вони отримали частину обумовленої суми — 85 тис. доларів.

Подано клопотання до Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді взяття під варту з альтернативою застави у понад 50 млн гривень.

Наразі також розглядають питання про пред'явлення підозри спільникам депутата і про обрання щодо них запобіжного заходу.

Дії депутата кваліфіковано відповідно до частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення на строк від 8-ми до 12-ти років і конфіскацію майна.

Що відомо про нардепа Анатолія Гунька

Анатолій Гунько — народний депутат України IX скликання від 208-го виборчого округу від партії "Слуга народу".

У 2018 році він уже був фігурантом провадження про незаконне привласнення земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах площею понад 94,5 га та знищення стратегічного обладнання. 31 березня 2018 року суд обрав для Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У СІЗО він провів чотири дні.

Анатолій Гунько провів у СІЗО 4 дні

20 березня 2019 року, через рік після проведення обшуків та оголошення підозри, Генпрокуратура припинила справу щодо Анатолія Гунька та інших осіб. Причиною такого рішення стала відсутність достатніх доказів для підтвердження їхньої винуватості перед судом.

У червні 2020 року Анатолій Гунько розпочав процес стягнення моральної шкоди за необґрунтоване кримінальне переслідування. У своєму позові він зазначив, що зіткнувся із серйозними психологічними стражданнями, негативними змінами в особистому житті та втратою ділової репутації, оскільки є публічною фігурою і займається громадською та політичною діяльністю. Спочатку він оцінив моральну шкоду в 10 мільйонів гривень, пізніше суму було знижено до 2 мільйонів гривень.

2020 року Анатолій Гунько виграв довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі з результатом 34,1% голосів від партії "Слуга народу", обійшовши свого головного опонента — лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

У 2022 році Національне агентство із запобігання корупції склало адміністративний протокол щодо Анатолія Гунька через отримання подарунка — годинника Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів.

У 2023 році суд визнав Анатолія Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та вирішення конфлікту інтересів. Справа стосувалася його депутатського звернення до начальника ГУ НП у Чернігівській області Нідзельського В.О. Суд підтвердив, що в цьому зверненні Гунько давав вказівки органу досудового розслідування.

Дружина Анатолія Гунька Наталя Гунько є депутаткою Київської обласної ради й до травня 2023 року обіймала посаду голови Київської обласної ради.

Нагадаємо, 8 серпня в САП повідомили, що силовики затримали нардепа Гунька "на гарячому" під час одержання ним першої частини хабара в розмірі 85 тис. доларів.